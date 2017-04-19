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"Спартак" запросил всю квоту билетов на матч с "Ростовом"
"Спартак" запросил всю гостевую квоту (1540 билетов) на матч 24-го тура чемпионата России против "Ростова", сообщил пресс-атташе клуба из Ростова-на-Дону Иван Бодылевский.
"Гостевая квота у нас составляет 1540 билетов. "Спартак" запросил ее всю", - цитирует Бодылевского "Р-Спорт".
Встреча пройдет в Ростове-на-Дону в субботу, начало запланировано на 16:30 мск. Ранее сообщалось, все билеты на матч "Ростов" - "Спартак" уже проданы.
"Гостевая квота у нас составляет 1540 билетов. "Спартак" запросил ее всю", - цитирует Бодылевского "Р-Спорт".
Встреча пройдет в Ростове-на-Дону в субботу, начало запланировано на 16:30 мск. Ранее сообщалось, все билеты на матч "Ростов" - "Спартак" уже проданы.
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