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"Спартак" запросил всю квоту билетов на матч с "Ростовом"

"Спартак" запросил всю гостевую квоту (1540 билетов) на матч 24-го тура чемпионата России против "Ростова", сообщил пресс-атташе клуба из Ростова-на-Дону Иван Бодылевский.

"Гостевая квота у нас составляет 1540 билетов. "Спартак" запросил ее всю", - цитирует Бодылевского "Р-Спорт".

Встреча пройдет в Ростове-на-Дону в субботу, начало запланировано на 16:30 мск. Ранее сообщалось, все билеты на матч "Ростов" - "Спартак" уже проданы.
Теги: Спартак Ростов
Сегодня, 14:30
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№1 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 16:06) #
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online

а как иначе.. smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
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