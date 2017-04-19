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РФС: судья ошибся, не назначив пенальти в ворота "Спартака"

Представитель департамента судейства и инспектирования РФС Леонид Калошин прокомментировал эпизод в матче премьер-лиги "Спартак" – "Зенит" (2:1), когда мяч попал в руку защитнику красно-белых Дмитрию Комбарову.

"На 30-й минуте матча дополнительный ассистент судьи Владимир Сельдяков ошибся в трактовке эпизода, связанного с контактом мяча и руки в штрафной "Спартака". Таково решение Контрольно-квалификационной комиссии", – цитирует Калошина "Р-Спорт" РФС.
Теги: Спартак
Сегодня, 14:43
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№46 Написал: Распутин (Сегодня, 16:19) #
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online

Цитата: Алексей2010
За первых двух я спокоен.

не... эти то всегда здесь... это же две минуэтчицЫ... та сказать элита почти финляндии.... сашко что то совсем запропал... нужно на сайт что ли к нему зайти... письмецо написать...
Регистрация: 2.04.2017
№45 Написал: Алексей2010 Антарктида (Сегодня, 16:13) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Кристоф
А вообще когда блессинга, утекая и графина накрывает - это хороший признак

За первых двух я спокоен. Срут ежедневно, без прогулов. А вот Сашку Графа несколько дней не встречал. Тётка так по миру пойдет, объел бедную.


--------------------
Сала хероям. Донбасс - России!
Регистрация: 7.04.2010
№44 Написал: Кристоф (Сегодня, 16:08) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: patriot
ишь ты умный какой1 Если Зениту не засчитали бы такой эпизод с "рукой", вы бы подняли вой на всю вселенную, с жалобами в РФС!

Судья считает в пользу того, кто даёт на лапу или после указа сверху. Судья должен был ставить пеналь! Непомнящий тоже это утверждал. Это кого подводят в чемпионы?
1. Клуб, который вылетел на первых шагах из ЛЕ, КР, либо специально слился, дабы избежать травм и излишней усталости.
2. Клуб, который поливал грязью и выпер с позором своего спартаковского тренера с первого места.
3. Клуб, который использует допинг
4. Клуб, президент которого даёт взятки судьям

Неужели чемпионство такими грязными средствами принесёт радость больльщикам СпаМа?

Свинохрюны, позор вас ждёт в ЛЧ!
Ведь судьи там для взяток недоступны
Поэтому и дрючат каждый год
С ипучей силой вас в Европе!

Сашку в последнее время накрывает всё чаще и чаще)). А вообще когда блессинга, утекая и графина накрывает - это хороший признак. Значит все правильно, значит все хорошо.
Регистрация: 16.08.2008
№43 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 16:08) #
  • +2
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: лысый
Меня всегда умиляли эти выводы и определения по ошибкам судей, которых уже не исправить. Эпизод заигран, разбираться надо внутри, указав на ошибку тому судье, который допустил.
Этот эпизод разбирали после официального обращения кого то или так, по просьб трудящихся? wink

Этот эпизод разбирался по просьбе "определенных людей" вот они так решили, признать это и всё. А кули вы не собираетесь и ничего не решаете, когда в прошлом году ,Халк ,стелился и рукой выносил мяч из ворот синита? А кули вы не говорите, когда в прошлом году в игре со Спартаком, Ломбертс рукой вынес мяч. из ворот пидерского клуба? И в обоих матчах заболтали ситуацию ? Кули вы пидерские, забиваете из метрового офсайда в игре с Тулой и переделываете футбольные правила под свой огород ? ... Так лучше бы - помолчать чем говорить...
Регистрация: 10.01.2014
№42 Написал: Серж1 Питер (Сегодня, 16:07) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
я вставлю свои 5 копеек,если не против smile во первых я предупреждал,что надо назначать иностранного судью,чтоб срача не было. во вторых "Самое интересное,что ни Луческу,ни питерцы особо не возмущались после этого момента" просто в этом году поросят тянут то за хвост,то за пятак к 1му за 16 лет ЧР. ,поэтому возмущайся ,не возмущайся......
Регистрация: 21.07.2011
№41 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 16:06) #
  • +2
  •  (6)
online

Цитата: patriot
3. Клуб, который использует допинг
4. Клуб, президент которого даёт взятки судьям

Михаил, я вот иногда не могу понять, ты куришь что-то особенное или все таки спиртное?


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№40 Написал: utekay Россия (Сегодня, 16:03) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
гадские свиньи confused


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№39 Написал: скальп (Сегодня, 16:02) #
  • +2
  •  (10)
online

такие левые пенальти почти в каждой игре, только конюшне ставили когда тянули за уши,они и в этом году ссылались в дерби на такую блеватню,где Спартак по игре и по моментам их на голову был сильнее,а бомжам нужно отдать должное,что никто в комментариях из адекватных болельщиков даже не вспомнил про этот момент,все признали что Спартак был достоин победы по всем игровым компонентам
Регистрация: 24.12.2016
№38 Написал: Алексей2010 Антарктида (Сегодня, 16:00) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: patriot
Это кого подводят в чемпионы?

Ты не патриот, ты идиот.
Под цыферками изложил свои болезные фантазии, оскорбил уважаемый клуб.
По твоим многим постам видно, что свербит у тебя в одном месте от упоминания Спартака. Нехорошо это, выпей таблетку что ли, успокойся.


--------------------
Сала хероям. Донбасс - России!
Регистрация: 7.04.2010
№37 Написал: patriot Russia Krasnodar (Сегодня, 15:54) #
  • -4
  •  (12)
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: ramil
СЧЁТ НА ТАБЛО...

и поступивший после матча счет на счет судьи матча


--------------------
"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011
№36 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 15:52) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Александр Тула
Какие санкции?!
Что за простая констатация факта, который был для всех очевиден?!

Санкции? Гинеру еще пару пальцев откуячат за просрочку выплат, а то и до чего более ценного доберутся


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№35 Написал: Sergeevich Караганда (Сегодня, 15:51) #
  • -6
  •  (8)
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: Realist2000
Самое интересное,что ни Луческу,ни питерцы особо не возмущались после этого момента.Но РФС же нужен срач!


Потому что Зенит по делу проиграл.
Поставили пенальти или нет, дело не в этом. А Егоров просто побоялся поросячего визга.

ЗЫ: толку то от того что матч обслуживали 5 судей...
Регистрация: 26.09.2015
№34 Написал: Bairys Санкт-Петербург (Сегодня, 15:49) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Realist2000
Самое интересное,что ни Луческу,ни питерцы особо не возмущались после этого момента.Но РФС же нужен срач!

потому что Спратак начал бы так же срач. А вот теперь уже можно предъявить и наказать арбитра, после вердикта
Регистрация: 10.09.2012
№33 Написал: лысый Москва (Сегодня, 15:48) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Меня всегда умиляли эти выводы и определения по ошибкам судей, которых уже не исправить. Эпизод заигран, разбираться надо внутри, указав на ошибку тому судье, который допустил.
Этот эпизод разбирали после официального обращения кого то или так, по просьб трудящихся? wink
Регистрация: 26.05.2007
№32 Написал: prime Пенза (Сегодня, 15:41) #
  • +6
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
игроки Оренбурга 3 раза в своей штрафной подобно играли рукой и ни разу не свистнули
и никто эти моменты после матча не разбирал
и да, если бы бомжам свистнули такой пенальти, то Спартак со злости разорвал бы вообще в клочья этот зенит
Регистрация: 2.08.2009
№31 Написал: yuri спб (Сегодня, 15:39) #
  • -4
  •  (16)

Цитата: patriot
Неужели чемпионство такими грязными средствами принесёт радость больльщикам СпаМа?

Более того приводит их в неописуемую радость, что у ни есть свои покровители. Не будь наивным.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№30 Написал: Батька (Сегодня, 15:39) #
  • +4
  •  (12)

Цитата: patriot
ишь ты умный какой1 Если Зениту не засчитали бы такой эпизод с "рукой", вы бы подняли вой на всю вселенную, с жалобами в РФС!

ого тебя кроет от 1 места Спартака ))) пиши еще =)) ухахахахаха
Регистрация: 9.09.2016
№29 Написал: Mahoylich (Сегодня, 15:37) #
  • +4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Сколько нам не давали пробить ....% пенальтей? И здесь точно такая же ситуация. Хорошо, что не дали. Но повод был , надо согласиться.


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Я за Спартак с 1972 года
Регистрация: 11.11.2016
№28 Написал: Realist2000 (Сегодня, 15:35) #
  • +6
  •  (12)

Самое интересное,что ни Луческу,ни питерцы особо не возмущались после этого момента.Но РФС же нужен срач!
Регистрация: 20.03.2017
№27 Написал: ramil Россия (Сегодня, 15:33) #
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
СЧЁТ НА ТАБЛО... laughing
Регистрация: 17.05.2016
№26 Написал: patriot Russia Krasnodar (Сегодня, 15:32) #
  • -14
  •  (20)
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: Campos
Не буду спорить, прав или нет арбитр, но насколько я понимаю руки в штрафной трактуются на усмотрение судьи. Если судья считает, что не умышленно - значит он так считает и не свистит.

ишь ты умный какой1 Если Зениту не засчитали бы такой эпизод с "рукой", вы бы подняли вой на всю вселенную, с жалобами в РФС!

Судья считает в пользу того, кто даёт на лапу или после указа сверху. Судья должен был ставить пеналь! Непомнящий тоже это утверждал. Это кого подводят в чемпионы?
1. Клуб, который вылетел на первых шагах из ЛЕ, КР, либо специально слился, дабы избежать травм и излишней усталости.
2. Клуб, который поливал грязью и выпер с позором своего спартаковского тренера с первого места.
3. Клуб, который использует допинг
4. Клуб, президент которого даёт взятки судьям

Неужели чемпионство такими грязными средствами принесёт радость больльщикам СпаМа?

Свинохрюны, позор вас ждёт в ЛЧ!
Ведь судьи там для взяток недоступны
Поэтому и дрючат каждый год
С ипучей силой вас в Европе!


--------------------
"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011
№25 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 15:27) #
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
вот скажите.. что-бы это изменило? а пенальти еще нужно забить же)))))
Спартак был сильнее! сильнее на голову этого мертвого зенита!
Спартак играл по победному счету! счет сравняли и Спартак сразу прибавил и забил! и мог еще забивать и забивать..спасибо Луневу от разгрома скажите и выпишите премию.

Спартак в этой игре мог накручивать темп и прибавлять в силе! а зенит играл на своем максимуме..


--------------------
****,*-?
Регистрация: 22.05.2015
№24 Написал: 4 звезды (Сегодня, 15:25) #
  • 0
  •  (4)

Цитата: Батька
Тут пенальти, с Ростовом Витинье не нарушал, Кудряш сам себе нос сломал об локоть Вити =)) М О Л О Д Ц Ы !!!

совсем заработались

Цитата: ачуда
При падении и дальнейшем скольжении руки никак не могут быть вдоль туловища, поэтому они согнуты в локтях, в нашем случае мяч нашел руку и нечего здесь выдумывать.




+
Регистрация: 7.12.2016
№23 Написал: vlees... (Сегодня, 15:14) #
  • +6
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
My Webpage раз

My Webpage два

тут сказали что все чисто было)).Если у голубого шапито 2 удара в створ и лучший игрок матча Лунев какие тут могут быть разговоры:),без шансов короче:)
Регистрация: 15.04.2017
№22 Написал: Батька (Сегодня, 15:14) #
  • +2
  •  (8)

Тут пенальти, с Ростовом Витинье не нарушал, Кудряш сам себе нос сломал об локоть Вити =)) М О Л О Д Ц Ы !!!
Регистрация: 9.09.2016
№21 Написал: VS1976 ЮФО (Сегодня, 15:14) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
После вчерашнего офуфительного судейства в четвертьфинале ЛЧ...это мышиная возня.
К тому же, по этому эпизоду уже высказались, что опять то муть поднимать?


--------------------
У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007
№20 Написал: Campos Москва (Сегодня, 15:14) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zenit47
а сколько бы визга было если бы счет был в пользу Зенита и не поставили пеналь в ворота Зенита)))


Было бы, если бы....

Нам 2 руки с вами зажали в прошлых встречах (Ломбертса и Халка), причем вытянутых. И мяч летел в ворота. Так что квиты.
Регистрация: 26.12.2008
№19 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 15:14) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
...... да и пофиг.
игры нет, команды нет - вот это больше волнует.


--------------------
Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№18 Написал: 4 звезды (Сегодня, 15:13) #
  • -2
  •  (4)

в рфс сами правил не знают
Регистрация: 7.12.2016
№17 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:12) #
  • 0
  •  (4)

Цыган оценил свои шансы еще во время матча.
А пеналь для него хорошая отмазка перед руководством:
Убили Зенит, еще, наверное, и Баварию припишет по аналогии


--------------------
Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
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