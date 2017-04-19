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РФС: судья ошибся, не назначив пенальти в ворота "Спартака"
Представитель департамента судейства и инспектирования РФС Леонид Калошин прокомментировал эпизод в матче премьер-лиги "Спартак" – "Зенит" (2:1), когда мяч попал в руку защитнику красно-белых Дмитрию Комбарову.
"На 30-й минуте матча дополнительный ассистент судьи Владимир Сельдяков ошибся в трактовке эпизода, связанного с контактом мяча и руки в штрафной "Спартака". Таково решение Контрольно-квалификационной комиссии", – цитирует Калошина "Р-Спорт" РФС.
"На 30-й минуте матча дополнительный ассистент судьи Владимир Сельдяков ошибся в трактовке эпизода, связанного с контактом мяча и руки в штрафной "Спартака". Таково решение Контрольно-квалификационной комиссии", – цитирует Калошина "Р-Спорт" РФС.
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