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Юрий Семин: ребята молодцы, помогли людям в сложной ситуации

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин высказался относительно поступка Ари и Джефферсона Фарфана, которые помогли пострадавшим в ДТП под Тулой.

– Ребята проявили себя, как нормальные граждане, помогли в сложной ситуации. Люди и должны всегда помогать друг другу в трудных моментах. Они молодцы. Там все, кто оказался на месте ДТП, были очень активны.

– Этот поступок будет как-то отмечен в команде?

– Зачем отмечать простые вещи, которые должен делать каждый человек? Чем они должны быть отмечены? Об этом даже особо никто не говорит. Это отношение человека к человеку.

СЭ
Теги: Семин Локомотив
Сегодня, 14:46
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