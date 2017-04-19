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Юрий Семин: ребята молодцы, помогли людям в сложной ситуации
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин высказался относительно поступка Ари и Джефферсона Фарфана, которые помогли пострадавшим в ДТП под Тулой.
– Ребята проявили себя, как нормальные граждане, помогли в сложной ситуации. Люди и должны всегда помогать друг другу в трудных моментах. Они молодцы. Там все, кто оказался на месте ДТП, были очень активны.
– Этот поступок будет как-то отмечен в команде?
– Зачем отмечать простые вещи, которые должен делать каждый человек? Чем они должны быть отмечены? Об этом даже особо никто не говорит. Это отношение человека к человеку.
СЭ
– Ребята проявили себя, как нормальные граждане, помогли в сложной ситуации. Люди и должны всегда помогать друг другу в трудных моментах. Они молодцы. Там все, кто оказался на месте ДТП, были очень активны.
– Этот поступок будет как-то отмечен в команде?
– Зачем отмечать простые вещи, которые должен делать каждый человек? Чем они должны быть отмечены? Об этом даже особо никто не говорит. Это отношение человека к человеку.
СЭ
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