Юрий Семин: ребята молодцы, помогли людям в сложной ситуации

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин высказался относительно поступка Ари и Джефферсона Фарфана, которые помогли пострадавшим в ДТП под Тулой.– Ребята проявили себя, как нормальные граждане, помогли в сложной ситуации. Люди и должны всегда помогать друг другу в трудных моментах. Они молодцы. Там все, кто оказался на месте ДТП, были очень активны.– Зачем отмечать простые вещи, которые должен делать каждый человек? Чем они должны быть отмечены? Об этом даже особо никто не говорит. Это отношение человека к человеку.