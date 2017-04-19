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Роберт Левандовски: могли выиграть этот матч и выйти в полуфинал, но судья допустил серьезные ошибки

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски после поражения от "Реала" (2:4) в 1/4 финала Лиги чемпионов заявил, что недоволен работой арбитров.

"Мы могли выиграть этот матч и выйти в полуфинал, но судья допустил серьезные ошибки. Видаль не заслуживал красной карточки, также нельзя было засчитывать гол из явного оффсайда. Вдесятером обыграть "Реал" невозможно. Мы были близки к положительному результату, показывали хороший футбол, но потерпели поражение", - цитирует игрока Goal.
Сегодня, 17:19
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