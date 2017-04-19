"Милан" летом попробует продать Карлоса Бакку

Нападающий "Милана" Карлос Бакка может уйти из клуба по окончании сезона.



Как сообщает Corriere dello Sport, руководство итальянского клуба недовольно игрой, которую показывает футболист, поэтому с высокой долей вероятности игрока выставят на трансферный рынок.