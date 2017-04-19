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Роберт Левандовски: могли выиграть этот матч и выйти в полуфинал, но судья допустил серьезные ошибки
Роберт Левандовски: могли выиграть этот матч и выйти в полуфинал, но судья допустил серьезные ошибки
"Милан" летом попробует продать Карлоса Бакку
Нападающий "Милана" Карлос Бакка может уйти из клуба по окончании сезона.
Как сообщает Corriere dello Sport, руководство итальянского клуба недовольно игрой, которую показывает футболист, поэтому с высокой долей вероятности игрока выставят на трансферный рынок.
Как сообщает Corriere dello Sport, руководство итальянского клуба недовольно игрой, которую показывает футболист, поэтому с высокой долей вероятности игрока выставят на трансферный рынок.
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