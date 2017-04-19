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"Милан" летом попробует продать Карлоса Бакку

Нападающий "Милана" Карлос Бакка может уйти из клуба по окончании сезона.

Как сообщает Corriere dello Sport, руководство итальянского клуба недовольно игрой, которую показывает футболист, поэтому с высокой долей вероятности игрока выставят на трансферный рынок.
Теги: Бакка Милан Трансферы
Сегодня, 17:22
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(0)
№2 Написал: Кристоф (Сегодня, 17:40) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zenit47
В Спартак

Игрок хороший.
Регистрация: 16.08.2008
№1 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 17:38) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
В Спартак
Регистрация: 17.05.2013
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