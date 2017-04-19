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Паулу Соуза хочет возглавить "Интер"

Главный тренер "Фиорентины" Паулу Соуза хочет возглавить "Интер", передает Mediaset.

Его агент уже вышел на контакт с руководством "нерадзурри", но в "Интере" не особо интересуются Соузой. Миланцы рассчитывают переманить Диего Симеоне из "Атлетико" или же Леонарду Жардима из "Монако".
Теги: Соуза Фиорентина Интер
Сегодня, 17:37
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