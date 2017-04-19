Джек Уилшир пропустит остаток сезона из-за трещины в малоберцовой кости

Полузащитник "Борнмута" Джек Уилшир, права которого принадлежат "Арсеналу", больше не сыграет в этом сезоне из-за трещины в малоберцовой кости, информирует Sky Sports.



Напомним, что футболист получил повреждение в гостевом матче 33-го тура АПЛ с "Тоттенхэмом" (0:4).