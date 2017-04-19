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Джек Уилшир пропустит остаток сезона из-за трещины в малоберцовой кости

Полузащитник "Борнмута" Джек Уилшир, права которого принадлежат "Арсеналу", больше не сыграет в этом сезоне из-за трещины в малоберцовой кости, информирует Sky Sports.

Напомним, что футболист получил повреждение в гостевом матче 33-го тура АПЛ с "Тоттенхэмом" (0:4).
Теги: Уилшир Борнмут
Сегодня, 18:17
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