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Роберт Левандовски: могли выиграть этот матч и выйти в полуфинал, но судья допустил серьезные ошибки
Роберт Левандовски: могли выиграть этот матч и выйти в полуфинал, но судья допустил серьезные ошибки
Джек Уилшир пропустит остаток сезона из-за трещины в малоберцовой кости
Полузащитник "Борнмута" Джек Уилшир, права которого принадлежат "Арсеналу", больше не сыграет в этом сезоне из-за трещины в малоберцовой кости, информирует Sky Sports.
Напомним, что футболист получил повреждение в гостевом матче 33-го тура АПЛ с "Тоттенхэмом" (0:4).
Напомним, что футболист получил повреждение в гостевом матче 33-го тура АПЛ с "Тоттенхэмом" (0:4).
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