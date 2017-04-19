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Роберт Левандовски: могли выиграть этот матч и выйти в полуфинал, но судья допустил серьезные ошибки
Роберт Левандовски: могли выиграть этот матч и выйти в полуфинал, но судья допустил серьезные ошибки
Глен Джонсон продлил контракт со "Сток Сити"
Защитник "Сток Сити" Глен Джонсон продлил контракт с "гончарами", сообщает официальный сайт клуба.
Новое соглашение рассчитано до 2018 года.
В нынешнем сезоне 32-летний футболист провел 19 матчей в чемпионате Англии.
Новое соглашение рассчитано до 2018 года.
В нынешнем сезоне 32-летний футболист провел 19 матчей в чемпионате Англии.
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