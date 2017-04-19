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Глен Джонсон продлил контракт со "Сток Сити"

Защитник "Сток Сити" Глен Джонсон продлил контракт с "гончарами", сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение рассчитано до 2018 года.

В нынешнем сезоне 32-летний футболист провел 19 матчей в чемпионате Англии.
Теги: Сток Сити
Сегодня, 18:17
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