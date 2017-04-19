Глен Джонсон продлил контракт со "Сток Сити"

Защитник "Сток Сити" Глен Джонсон продлил контракт с "гончарами", сообщает официальный сайт клуба.



Новое соглашение рассчитано до 2018 года.



В нынешнем сезоне 32-летний футболист провел 19 матчей в чемпионате Англии.