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Маурисио может начать новый сезон не в "Спартаке", а в "Ростове" или "Зените"

Как утверждает Tuttomercatoweb, защитник московского "Спартака" Маурисио может по окончанию сезона не остаться в стане красно-белых.

Напомним, что правами на игрока владеет римский "Лацио", а за "Спартак" он играет на правах аренды. Футболистом, у которого через два года истекает контракт с "орлами", интересуются также "Ростов" и "Зенит".
Теги: Спартак Ростов
Сегодня, 19:35
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№2 Написал: KotKoteich Каменск - Уральский (Сегодня, 19:40) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Опять агенты пиарят инвалида smile Он в спаме то не всегда в основе. Зеньке с Сельмашем он точно не нужен
Регистрация: 26.09.2015
№1 Написал: raiskayumov reg02 (Сегодня, 19:38) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
В Спартаке не проходит в основу, а Ростове и Зените может играть точно в основе.


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только СПАРТАК М и РОССИЯ
Регистрация: 29.03.2009
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