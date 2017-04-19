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Роберт Левандовски: могли выиграть этот матч и выйти в полуфинал, но судья допустил серьезные ошибки
Роберт Левандовски: могли выиграть этот матч и выйти в полуфинал, но судья допустил серьезные ошибки
Маурисио может начать новый сезон не в "Спартаке", а в "Ростове" или "Зените"
Как утверждает Tuttomercatoweb, защитник московского "Спартака" Маурисио может по окончанию сезона не остаться в стане красно-белых.
Напомним, что правами на игрока владеет римский "Лацио", а за "Спартак" он играет на правах аренды. Футболистом, у которого через два года истекает контракт с "орлами", интересуются также "Ростов" и "Зенит".
Напомним, что правами на игрока владеет римский "Лацио", а за "Спартак" он играет на правах аренды. Футболистом, у которого через два года истекает контракт с "орлами", интересуются также "Ростов" и "Зенит".
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