Маурисио может начать новый сезон не в "Спартаке", а в "Ростове" или "Зените"

Как утверждает Tuttomercatoweb, защитник московского "Спартака" Маурисио может по окончанию сезона не остаться в стане красно-белых.



Напомним, что правами на игрока владеет римский "Лацио", а за "Спартак" он играет на правах аренды. Футболистом, у которого через два года истекает контракт с "орлами", интересуются также "Ростов" и "Зенит".