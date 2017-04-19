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Роберт Левандовски: могли выиграть этот матч и выйти в полуфинал, но судья допустил серьезные ошибки
Роберт Левандовски: могли выиграть этот матч и выйти в полуфинал, но судья допустил серьезные ошибки
"Зенит" продает дополнительные места на матч против "Урала" в "Бизнес-клуб"
На матч "Зенит" — "Урал" в продажу поступила дополнительная партия билетов в "Бизнес-клуб". Стоимость одного билета в «Бизнес-клуб» на стадионе "Санкт-Петербург" составляет 7 300 рублей.
"Бизнес-клуб" сине-бело-голубых — это закрытый ресторан, предлагающий качественный сервис и изысканное фуршетное обслуживание, включающее закуски, горячие блюда, десерты, горячие и прохладительные напитки. Места в чаше арены для посетителей "Бизнес-клуба" расположены на секторах C107, C108 и C109, информирует официальный сайт питерцев.
"Бизнес-клуб" сине-бело-голубых — это закрытый ресторан, предлагающий качественный сервис и изысканное фуршетное обслуживание, включающее закуски, горячие блюда, десерты, горячие и прохладительные напитки. Места в чаше арены для посетителей "Бизнес-клуба" расположены на секторах C107, C108 и C109, информирует официальный сайт питерцев.
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