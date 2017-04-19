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Алексей Сорокин: отставание по стадиону в Самаре будет ликвидировано в ближайшее время
Строительство стадиона к чемпионату мира по футболу 2018 года в Самаре вернется в график в ближайшее время. Об этом журналистам сообщил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.
"Отставание пока не ликвидировано, но оно будет ликвидировано в ближайшее время. В целом подрядчик набрал хороший темп, скоро все будет решено. Проект в очередной раз находится на экспертизе, но корректировка проекта - это нормальный процесс", - цитирует Сорокина ТАСС.
"Для строителей это оказался сложный стадион, особое место, большой объем строительства, в режим наследия заложено много всего вокруг стадиона. Сложности подрядчика вполне понятны", - добавил Сорокин.
"Отставание пока не ликвидировано, но оно будет ликвидировано в ближайшее время. В целом подрядчик набрал хороший темп, скоро все будет решено. Проект в очередной раз находится на экспертизе, но корректировка проекта - это нормальный процесс", - цитирует Сорокина ТАСС.
"Для строителей это оказался сложный стадион, особое место, большой объем строительства, в режим наследия заложено много всего вокруг стадиона. Сложности подрядчика вполне понятны", - добавил Сорокин.
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