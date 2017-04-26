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Илья Геркус: Лоськов точно сыграет в этом сезоне

Улучшение результатов московского "Локомотива" в весенней части сезона является результатом планомерной работы, которая ведется с прошлого лета. Такое мнение на пресс-конференции высказал президент столичного клуба Илья Геркус.

"Команда долго шла к улучшению результатов, говорить, что это случилось резко, не стоит. Мы набираем обороты, это результаты планомерной работы с начала сезона. Конечно, мы себя критикуем даже сильнее, чем специалисты. Если летом и осенью тяжело вскрывали оборонительные ряды соперника, то сейчас ситуация изменилась", - цитирует Геркуса ТАСС.

Тренер московского "Локомотива" Дмитрий Лоськов, который был внесен в заявку основной команды, в текущем сезоне проведет свой 400-й матч за клуб.

"Лоськов точно сыграет в этом сезоне. Это скоро случится", - сказал Геркус.
Теги: Геркус Лоськов
Сегодня, 20:11
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8
(1)
№8 Написал: Энтерпрайз (Сегодня, 21:48) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
А почему по такому принципу Нигматуллина в заявку не включили?Не ,я не против,классный игрок,пусть Дима сыграет юбилейный матч за Локо ,заодно пусть включат в заявку Ростова,5 матчей до юбилейных 120,и Сатурна(он еще есть?)7 -до 60!В сборной вроде как круглое число -25.
Регистрация: 3.09.2016
№7 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 21:28) #
  • 0
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Болеет за:
«Факел»
Цитата: dryhnozaurus
Странное утверждение. При удачном раскладе мы будем бороться за 4-ое место, ну за 5-ое минимум, с нынешней плотностью таблицы один неудачный матч и минус 2-3 места. Зенит до последнего будет биться за ЛЧ. Как можно выдумать что никому ничего не будет надо тем более при своих болелах в последнем матче тура? С Оренбургом поверю еще, особенно если мяча в два вести будем. Хотя я не особо удивлюсь если капитан еще и голешник отгрузит или голевую сделает.

А вот увидишь, так именно и будет. К последнему туру ни Локо ни Зениту ничего уже не будет нужно.


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009
№6 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 21:20) #
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  •  (5)

Цитата: dryhnozaurus
При удачном раскладе мы будем бороться за 4-ое место,


нет, четвертое место займет ЦСКА
Регистрация: 20.04.2016
№5 Написал: Dragon (Сегодня, 21:13) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Ювентус»
было бы красиво если бы с осликами минут на 15 вышел и отгрузил Акинфееву победный гол со штрафного
Регистрация: 28.02.2017
№4 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 20:52) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Спартак Спартаков 111
Дома с Зенитом, когда ни тем, ни другим уже ничего не надо будет

В любом туре на замену в концовке вполне реально, скорее всего с Рубином перед финалом Кубка.
Регистрация: 29.10.2010
№3 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 20:47) #
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Цитата: dryhnozaurus
При удачном раскладе мы будем бороться за 4-ое мест

Можно и 3 зацепить. Бомжи то в норме, но вот на счет ишаков. Семак ответит в пятницу. Если Уфа выиграет, то ослы могут поплыть. Там команда показывает только временами более менее футбол. И то говно футболоавтобус. Как будто тренера не меняли. Унылая командочка.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№2 Написал: dryhnozaurus (Сегодня, 20:44) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Спартак Спартаков 111
Локомотив - Амкар 26.04.2017
ЦСКА - Локомотив 29.04.2017
Локомотив - Рубин 08.05.2017
Анжи - Локомотив 13.05.2017
Локомотив - Оренбург 17.05.2017
Урал - Локомотив 30
21.05.2017 Локомотив - Зенит
Дома с Зенитом, когда ни тем, ни другим уже ничего не надо будет

Странное утверждение. При удачном раскладе мы будем бороться за 4-ое место, ну за 5-ое минимум, с нынешней плотностью таблицы один неудачный матч и минус 2-3 места. Зенит до последнего будет биться за ЛЧ. Как можно выдумать что никому ничего не будет надо тем более при своих болелах в последнем матче тура? С Оренбургом поверю еще, особенно если мяча в два вести будем. Хотя я не особо удивлюсь если капитан еще и голешник отгрузит или голевую сделает. laughing
Регистрация: 12.06.2016
№1 Написал: Спартак Спартаков 111 (Сегодня, 20:31) #
  • -1
  •  (5)

Локомотив - Амкар 26.04.2017
ЦСКА - Локомотив 29.04.2017
Локомотив - Рубин 08.05.2017
Анжи - Локомотив 13.05.2017
Локомотив - Оренбург 17.05.2017
Урал - Локомотив 30
21.05.2017 Локомотив - Зенит
Дома с Зенитом, когда ни тем, ни другим уже ничего не надо будет
Регистрация: 17.03.2017
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