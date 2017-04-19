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Виталий Мутко о поиске спонсоров ЧМ-2018, "Зенит-Арене" и письме американского сенатора
Проблема Международной федерации футбола с поиском спонсоров связана с имиджевыми потерями организации. Такое мнение высказал вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения британских СМИ о том, что у организации возникли проблемы с поиском спонсоров для проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в России.
"ФИФА сталкивается с проблемой поиска спонсоров не для чемпионата мира 2018 года, а в принципе. Это связано с тем, что была большая атака на ФИФА, их обвиняли в коррупции, они сами себя погубили, понесли колоссальные имиджевые потери. Союз европейских футбольных ассоциаций таких проблем (со спонсорами) не испытывает", - цитирует Мутко ТАСС.
Дополнительные средства на приведение в порядок газона стадиона "Санкт-Петербург" ("Зенит-Арена") не понадобятся, все затраты на работы были заложены в эксплуатационную смету арены.
"Могу заверить, что газон к Кубку конфедераций будет в идеальном состоянии. Нужно быть реалистами - в Санкт-Петербурге с его климатом сложно вырастить газон в апреле. Но там хорошие специалисты, и они приведут его в порядок. Дополнительных средств не потребуется, деньги прописаны в смете на эксплуатацию", - сказал Мутко.
Заявления сенатора США Ричарда Блюменталя о том, что Россия должна быть лишена права проведения чемпионата мира по футболу 2018 года, никак не связаны со спортом.
"Это бесперспективные вещи. Ясно, что атаки на Россию, которые связаны и с политикой, продолжатся. Ясно, что это никак не связано со спортом", - сказал Мутко.
"Знаю, что вопрос неучастия в турнире национальными федерациями не обсуждается. В целом нас это не тревожит. Этот процесс необратим", - добавил Мутко.
"ФИФА сталкивается с проблемой поиска спонсоров не для чемпионата мира 2018 года, а в принципе. Это связано с тем, что была большая атака на ФИФА, их обвиняли в коррупции, они сами себя погубили, понесли колоссальные имиджевые потери. Союз европейских футбольных ассоциаций таких проблем (со спонсорами) не испытывает", - цитирует Мутко ТАСС.
Дополнительные средства на приведение в порядок газона стадиона "Санкт-Петербург" ("Зенит-Арена") не понадобятся, все затраты на работы были заложены в эксплуатационную смету арены.
"Могу заверить, что газон к Кубку конфедераций будет в идеальном состоянии. Нужно быть реалистами - в Санкт-Петербурге с его климатом сложно вырастить газон в апреле. Но там хорошие специалисты, и они приведут его в порядок. Дополнительных средств не потребуется, деньги прописаны в смете на эксплуатацию", - сказал Мутко.
Заявления сенатора США Ричарда Блюменталя о том, что Россия должна быть лишена права проведения чемпионата мира по футболу 2018 года, никак не связаны со спортом.
"Это бесперспективные вещи. Ясно, что атаки на Россию, которые связаны и с политикой, продолжатся. Ясно, что это никак не связано со спортом", - сказал Мутко.
"Знаю, что вопрос неучастия в турнире национальными федерациями не обсуждается. В целом нас это не тревожит. Этот процесс необратим", - добавил Мутко.
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