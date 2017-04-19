Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лучший игрок 23 тура
Новости партнеров
Лента новостей:
20:45
Срок ввода в эксплуатацию стадионов ЧМ-2018 в Самаре и Калининграде перенесен на 2018-й год (4)
Срок ввода в эксплуатацию стадионов ЧМ-2018 в Самаре и Калининграде перенесен на 2018-й год (4)
17:19
Роберт Левандовски: могли выиграть этот матч и выйти в полуфинал, но судья допустил серьезные ошибки
Роберт Левандовски: могли выиграть этот матч и выйти в полуфинал, но судья допустил серьезные ошибки
Срок ввода в эксплуатацию стадионов ЧМ-2018 в Самаре и Калининграде перенесен на 2018-й год
Срок ввода в эксплуатацию стадионов в Самаре и Калининграде, которые примут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, перенесен с 2017 на 2018 год. Об этом говорится в распоряжении правительства РФ, которое размещено на официальном сайте правовой информации.
"Слова "срок ввода в эксплуатацию - 2017 год" заменить словами "срок завершения строительно-монтажных работ - 2017 год, срок ввода в эксплуатацию - 2018 год", - говорится в распоряжении, которое приводит ТАСС.
"Слова "срок ввода в эксплуатацию - 2017 год" заменить словами "срок завершения строительно-монтажных работ - 2017 год, срок ввода в эксплуатацию - 2018 год", - говорится в распоряжении, которое приводит ТАСС.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.