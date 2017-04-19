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Срок ввода в эксплуатацию стадионов ЧМ-2018 в Самаре и Калининграде перенесен на 2018-й год

Срок ввода в эксплуатацию стадионов в Самаре и Калининграде, которые примут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, перенесен с 2017 на 2018 год. Об этом говорится в распоряжении правительства РФ, которое размещено на официальном сайте правовой информации.

"Слова "срок ввода в эксплуатацию - 2017 год" заменить словами "срок завершения строительно-монтажных работ - 2017 год, срок ввода в эксплуатацию - 2018 год", - говорится в распоряжении, которое приводит ТАСС.
Сегодня, 20:45
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№4 Написал: Батька (Сегодня, 21:27) #
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online

Дайте Краснодару ЧМ!!
Регистрация: 9.09.2016
№3 Написал: Энтерпрайз (Сегодня, 21:12) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Не на декабрь 18?
Регистрация: 3.09.2016
№2 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 21:06) #
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  •  (2)

Строительство стадиона к чемпионату мира по футболу 2018 года в Самаре вернется в график в ближайшее время. Об этом журналистам сообщил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

Это как?
Регистрация: 6.10.2009
№1 Написал: sergey3709 (Сегодня, 20:54) #
  • +3
  •  (5)

Медведев сегодня сказал,что надо беречь наше правительство и депутатов,а может их лучше послать на достройку стадионов,толку будет больше
Регистрация: 26.01.2017
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