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Чудеса не происходят столь часто. "Барселона" не отыгралась с 0:3
Месси так и не забил Буффону, а "Ювентус" удержал завоеванное дома преимущество на "Камп Ноу". Ещё одного легендарного возвращения у каталонцев не получилось. О том, как полуфинал Лиги Чемпионов остался без третьего испанского клуба.
Попробуем ещё разок?
Уступив с внушительным счётом на выезде, "Барселона" вновь поставила себя перед необходимостью геройских действий в родных стенах. Как и в случае с игрой против "ПСЖ", каталонцам надо было сотворить чудо, но на этот раз им противостояли не скромные французы, а опытная и очень сильная Старая Синьора. Именно поэтому в спасение "сине-гранатовых" верилось с трудом. "Юве" не был похож на команду, которая может так глупо упустить добычу. Всё-таки коварный Аллегри казался опаснее, чем страстный Унаи Эмери.
Впрочем, статистика говорила о том, что туринцам будет несладко на "Камп Ноу". Последние пятнадцать домашних матчей в рамках Лиги Чемпионов "Барселона" выигрывала.
Без права на доминирование
Стартового хозяйского навала, которого все ждали и который так требовался "Барсе", не получилось. Итальянцы сбивали любые попытки наступлений или даже контроля. "Ювентус" выдвигался очень далеко, прессинговал и держал мяч в собственных позиционных атаках. Первые минуты наседали именно гости, решившие не повторять ошибок "ПСЖ", зажавшихся в штрафной. Перед "Барселоной" возникала задача как-то склонить гостей, заставить их "сесть" и придавить к воротам.
Промежуточные успехи
По истечении пятнадцати минут "Ювентус" все-таки опустился. Кружили "сине-гранатовые" своими комбинациями, дотошно перебрасывали, дразня противника и все-таки сдвигали построения Аллегри к вратарской Буффона. Но пусть Старая Синьора оборонялась глубоко. Зато практически после каждой позиционной атаки хозяев следовала попытка быстрого проведения контвыпадов. Пока ничего по-настоящему толкового из этого не выходило - Тер Штеген и оборона внимательно за следили за Манджукичем и Куадрадо, - но ощущалось, что стоит лишь "Барсе" безоглядно увлечься, "Юве" сможет этим воспользоваться.
Переломный момент
Самый сложный отрезок каталонской осады "Ювентус" перетерпел. Иногда выносами, иногда маленькими хитростями туринцы портили темп, сбивали с настроя "сине-гранатовую" легендарную троицу. Ближе к перерыву хозяева продолжали давить и штурмовать, но уже не так сурово. "Юве" дышалось полегче, чем в середине тайма.
Команда Аллегри ходила вперед всё реже, но все равно отвечала, регулярно напрягая линию обороны хозяев. Особенно ценным игроком "Юве" в осторожных вылазках казался Куадрадо. Очень много итальянских выпадов шло через правый фланг, именно через него.
Жажда победы
Игроки испанского клуба начинали закипать, понимая, что их план на игру не работает. Результатом этого явилось несколько споров и ссор на футбольном поле перед перерывом. Сначала хозяева не захотели выносить сферу за боковую, когда на газон свалился Манджукич, затем Неймар стал мстить Пьяничу за незафиксированное нарушение (по мнению игроков "Барсы", конечно) на Месси и схлопотал желтую карточку. Эмоций "Барселоне" хватало через край. Но голого желания было недостаточно. "Ювентус" действовал спокойно, даже умно. Здесь требовался не залихватский кавалерийский наскок, а тонкий выпад рапиры.
Подобным манером
Вторая половина встречи протекала в таком же ключе. Хозяева своими действиями напоминали часы. Монотонно, раз за разом переводили мяч к штрафной "Ювентуса" и там, ровно и предсказуемо катали поперёк в попытке обнаружить лазейку. Через определённый промежуток слабина находилась, следовал выстрел - более или менее опасный, - но мяч неизменно шёл мимо. То ли "Барселоне" не везло, то ли они слишком хотели забить и не могли справиться с нервами. Даже великий Месси всё мазал.
Понадежнее
Время утекало, матч клонился к завершению. Становилось понятно, что шансов у "Барселоны" практически не оставалось. "Ювентусу" надо было всего лишь не допустить ошибок позади, о голах подопечные Аллегри уже и не помышляли. Лучшей иллюстрацией этого стала перестановка главного тренера туринского клуба. Последние пятнадцать минут Старая Синьора играла в три центральных защитника.
Сухие нули
"Барселоне", конечно, не повезло. Хозяева имели достаточно моментов, чтобы забить один, а может и два, но самое лучшее нападение в мире подвела реализация. Впрочем, только ли она? "Юве" постоянно напрягал и Неймара, и Суареза, и Месси, защитники мешали прицелиться, бросались под удары и моментально закрывали партнёров. Всё это вкупе и давало массу неточных выстрелов, ведь удары готовились в сумбуре и борьбе. Так что можно с уверенностью сказать, что промахи "Барсы" есть первоочередная заслуга обороняющихся итальянцев.
Буффон опять не пропустил от Месси. Последний еврокубковый вояж Луиса Энрике (по его же словам, он покинет команду по окончанию сезона) не получился сверхудачным, но спасение с "ПСЖ" мы запомним надолго. И, конечно, хочется похвалить "Юве". В отличие от "ПСЖ", туринцы во главе с Аллегри блестяще справились с задачей не растерять преимущество на грозном "Камп Ноу".
"Барселона": Тер Штеген, Альба, Юмтити, Пике, Роберто (Маскерано, 78), Бускетс, Ракитич (Алькасер, 58), Иньеста, Суарес, Месси, Неймар.
"Ювентус": Буффон, Алвес, Бонуччи, Кьеллини, Сандро, Пьянич, Хедира, Куадрадо (Лемина, 83), Дибала (Кьеллини, 75), Игуаин (Асамоа, 88), Манджукич.
Предупреждения: Иньеста, 41, Неймар, 44, Кьеллини, 57, Хедира, 64.
Григорий Калёнов, Rusfootball.info
Попробуем ещё разок?
Уступив с внушительным счётом на выезде, "Барселона" вновь поставила себя перед необходимостью геройских действий в родных стенах. Как и в случае с игрой против "ПСЖ", каталонцам надо было сотворить чудо, но на этот раз им противостояли не скромные французы, а опытная и очень сильная Старая Синьора. Именно поэтому в спасение "сине-гранатовых" верилось с трудом. "Юве" не был похож на команду, которая может так глупо упустить добычу. Всё-таки коварный Аллегри казался опаснее, чем страстный Унаи Эмери.
Впрочем, статистика говорила о том, что туринцам будет несладко на "Камп Ноу". Последние пятнадцать домашних матчей в рамках Лиги Чемпионов "Барселона" выигрывала.
Без права на доминирование
Стартового хозяйского навала, которого все ждали и который так требовался "Барсе", не получилось. Итальянцы сбивали любые попытки наступлений или даже контроля. "Ювентус" выдвигался очень далеко, прессинговал и держал мяч в собственных позиционных атаках. Первые минуты наседали именно гости, решившие не повторять ошибок "ПСЖ", зажавшихся в штрафной. Перед "Барселоной" возникала задача как-то склонить гостей, заставить их "сесть" и придавить к воротам.
Промежуточные успехи
По истечении пятнадцати минут "Ювентус" все-таки опустился. Кружили "сине-гранатовые" своими комбинациями, дотошно перебрасывали, дразня противника и все-таки сдвигали построения Аллегри к вратарской Буффона. Но пусть Старая Синьора оборонялась глубоко. Зато практически после каждой позиционной атаки хозяев следовала попытка быстрого проведения контвыпадов. Пока ничего по-настоящему толкового из этого не выходило - Тер Штеген и оборона внимательно за следили за Манджукичем и Куадрадо, - но ощущалось, что стоит лишь "Барсе" безоглядно увлечься, "Юве" сможет этим воспользоваться.
Переломный момент
Самый сложный отрезок каталонской осады "Ювентус" перетерпел. Иногда выносами, иногда маленькими хитростями туринцы портили темп, сбивали с настроя "сине-гранатовую" легендарную троицу. Ближе к перерыву хозяева продолжали давить и штурмовать, но уже не так сурово. "Юве" дышалось полегче, чем в середине тайма.
Команда Аллегри ходила вперед всё реже, но все равно отвечала, регулярно напрягая линию обороны хозяев. Особенно ценным игроком "Юве" в осторожных вылазках казался Куадрадо. Очень много итальянских выпадов шло через правый фланг, именно через него.
Жажда победы
Игроки испанского клуба начинали закипать, понимая, что их план на игру не работает. Результатом этого явилось несколько споров и ссор на футбольном поле перед перерывом. Сначала хозяева не захотели выносить сферу за боковую, когда на газон свалился Манджукич, затем Неймар стал мстить Пьяничу за незафиксированное нарушение (по мнению игроков "Барсы", конечно) на Месси и схлопотал желтую карточку. Эмоций "Барселоне" хватало через край. Но голого желания было недостаточно. "Ювентус" действовал спокойно, даже умно. Здесь требовался не залихватский кавалерийский наскок, а тонкий выпад рапиры.
Подобным манером
Вторая половина встречи протекала в таком же ключе. Хозяева своими действиями напоминали часы. Монотонно, раз за разом переводили мяч к штрафной "Ювентуса" и там, ровно и предсказуемо катали поперёк в попытке обнаружить лазейку. Через определённый промежуток слабина находилась, следовал выстрел - более или менее опасный, - но мяч неизменно шёл мимо. То ли "Барселоне" не везло, то ли они слишком хотели забить и не могли справиться с нервами. Даже великий Месси всё мазал.
Понадежнее
Время утекало, матч клонился к завершению. Становилось понятно, что шансов у "Барселоны" практически не оставалось. "Ювентусу" надо было всего лишь не допустить ошибок позади, о голах подопечные Аллегри уже и не помышляли. Лучшей иллюстрацией этого стала перестановка главного тренера туринского клуба. Последние пятнадцать минут Старая Синьора играла в три центральных защитника.
Сухие нули
"Барселоне", конечно, не повезло. Хозяева имели достаточно моментов, чтобы забить один, а может и два, но самое лучшее нападение в мире подвела реализация. Впрочем, только ли она? "Юве" постоянно напрягал и Неймара, и Суареза, и Месси, защитники мешали прицелиться, бросались под удары и моментально закрывали партнёров. Всё это вкупе и давало массу неточных выстрелов, ведь удары готовились в сумбуре и борьбе. Так что можно с уверенностью сказать, что промахи "Барсы" есть первоочередная заслуга обороняющихся итальянцев.
Буффон опять не пропустил от Месси. Последний еврокубковый вояж Луиса Энрике (по его же словам, он покинет команду по окончанию сезона) не получился сверхудачным, но спасение с "ПСЖ" мы запомним надолго. И, конечно, хочется похвалить "Юве". В отличие от "ПСЖ", туринцы во главе с Аллегри блестяще справились с задачей не растерять преимущество на грозном "Камп Ноу".
Лига чемпионов
1/4 финала
"Барселона" - "Ювентус" 0:0 (первая игра - 0:3)
1/4 финала
"Барселона" - "Ювентус" 0:0 (первая игра - 0:3)
"Барселона": Тер Штеген, Альба, Юмтити, Пике, Роберто (Маскерано, 78), Бускетс, Ракитич (Алькасер, 58), Иньеста, Суарес, Месси, Неймар.
"Ювентус": Буффон, Алвес, Бонуччи, Кьеллини, Сандро, Пьянич, Хедира, Куадрадо (Лемина, 83), Дибала (Кьеллини, 75), Игуаин (Асамоа, 88), Манджукич.
Предупреждения: Иньеста, 41, Неймар, 44, Кьеллини, 57, Хедира, 64.
Григорий Калёнов, Rusfootball.info
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