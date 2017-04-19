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Игроки "Крыльев Советов" вручали знаки ГТО и сами сдавали нормативы

Сегодня на базе "Крыльев Советов" состоялось торжественное вручение золотых знаков комплекса ГТО школьникам и студентам. Голкипер самарской команды Евгений Конюхов и заслуженный ветеран клуба, легенда самарского футбола Валерьян Панфилов вручили удостоверения и знаки 20 ребятам. После церемонии к выполнению ряда испытаний ГТО приступили игроки молодежного состава "Крыльев". Под одобрительные шутки партнеров по команде молодые игроки проверили свои силы вместе с главным тренером дубля Владимиром Казаковым, который также сдавал нормы ГТО в своей категории.

Молодежь показала хорошую физическую форму, хотя пришлось потрудиться, нормативы ГТО требуют серьезной подготовки. По цепочке друг за другом под присмотром судей игроки подтягивались, приседали, поднимали гирю и проходили другие испытания. Не остался в стороне и Валерьян Панфилов. Он отметил, что золотой знак ГТО это его давняя мечта. Ветеран "Крыльев" намерен получить заветный символ и готов продолжить сдачу оставшихся испытаний, информирует официальный сайт самарцев.
Теги: Крылья Советов
Сегодня, 21:15
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№1 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 21:26) #
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Болеет за:
«Факел»
приседали??? А они точно ГТО сдавали? там нет такого упражнения.


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Регистрация: 30.12.2009
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