Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 23 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

"Локомотив" хочет выкупить у "Рубина" Кверквелию и сохранить Миранчука

Московский футбольный клуб "Локомотив" хочет выкупить арендованного у казанского "Рубина" грузинского защитника Соломона Кверквелию. Об этом на пресс-конференции заявил президент столичного клуба Илья Геркус.

Кверквелия перешел в "Локомотив" на правах аренды в зимнее трансферное окно, соглашение рассчитано до конца текущего сезона. 25-летний защитник провел восемь матчей в составе столичной команды.

"Есть мысль выкупить его. Ведутся ли переговоры? Нельзя точно ответить на этот вопрос. Это может повлиять на условия сделки", - цитирует Геркуса ТАСС.

Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Миранчук доказывает, что он перспективный футболист, клуб попытается сохранить его.

"Очень хорошо, что Миранчук хочет что-то доказать, он молодой футболист, который должен работать вне зависимости от информации вокруг него. Прекрасно, что на нем это не сказалось, мы поддерживали и будем поддерживать его. Безусловно, мы попытаемся его сохранить", - сказал Геркус.

"Ни по одному футболисту нет никакой конкретики. По Семину (главному тренеру команды - прим.) могу сказать то же самое. У нас напряженный график игр, поэтому не время для комментариев по этой теме", - добавил президент столичного клуба.
Теги: Локомотив рубин
Сегодня, 21:30
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 22:10) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Если Миранчук перейдет в Рубин, то учитывая нестабильность в этом клубе он может совсем перестать прогрессировать. Хотя, конечно деньги там будет получать проще.


--------------------
a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Регистрация: 2.05.2014
№1 Написал: Ksandos 2 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:34) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
В Локомотиве должен быть собственный, а не арендованный грузин.
Регистрация: 19.03.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.