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"Локомотив" хочет выкупить у "Рубина" Кверквелию и сохранить Миранчука
Московский футбольный клуб "Локомотив" хочет выкупить арендованного у казанского "Рубина" грузинского защитника Соломона Кверквелию. Об этом на пресс-конференции заявил президент столичного клуба Илья Геркус.
Кверквелия перешел в "Локомотив" на правах аренды в зимнее трансферное окно, соглашение рассчитано до конца текущего сезона. 25-летний защитник провел восемь матчей в составе столичной команды.
"Есть мысль выкупить его. Ведутся ли переговоры? Нельзя точно ответить на этот вопрос. Это может повлиять на условия сделки", - цитирует Геркуса ТАСС.
Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Миранчук доказывает, что он перспективный футболист, клуб попытается сохранить его.
"Очень хорошо, что Миранчук хочет что-то доказать, он молодой футболист, который должен работать вне зависимости от информации вокруг него. Прекрасно, что на нем это не сказалось, мы поддерживали и будем поддерживать его. Безусловно, мы попытаемся его сохранить", - сказал Геркус.
"Ни по одному футболисту нет никакой конкретики. По Семину (главному тренеру команды - прим.) могу сказать то же самое. У нас напряженный график игр, поэтому не время для комментариев по этой теме", - добавил президент столичного клуба.
Кверквелия перешел в "Локомотив" на правах аренды в зимнее трансферное окно, соглашение рассчитано до конца текущего сезона. 25-летний защитник провел восемь матчей в составе столичной команды.
"Есть мысль выкупить его. Ведутся ли переговоры? Нельзя точно ответить на этот вопрос. Это может повлиять на условия сделки", - цитирует Геркуса ТАСС.
Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Миранчук доказывает, что он перспективный футболист, клуб попытается сохранить его.
"Очень хорошо, что Миранчук хочет что-то доказать, он молодой футболист, который должен работать вне зависимости от информации вокруг него. Прекрасно, что на нем это не сказалось, мы поддерживали и будем поддерживать его. Безусловно, мы попытаемся его сохранить", - сказал Геркус.
"Ни по одному футболисту нет никакой конкретики. По Семину (главному тренеру команды - прим.) могу сказать то же самое. У нас напряженный график игр, поэтому не время для комментариев по этой теме", - добавил президент столичного клуба.
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