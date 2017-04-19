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"Монако" обыграл "Боруссию" в четветьфиначе ЛЧ

Лига чемпионов

1/4 финала

Матч 1 - 3:2

"Монако" - "Боруссия" Д

Голы: Мбаппе, 5, Фалькво, 17, Ройс, 47, Жемерсон, 81

"Монако": Субашич - Глик, Менди, Туре, Жемерсон - Моутинью, Бакайоко, Лемар, Бернарду Силва, Мбаппе - Фалькво.

"Боруссия Д": Бюрки - Гинтер, Папастатопулос, Дурм, (Демьян, 27), Геррейру - Кагава, Шахин, (Шмельцер, 46), Ройс, Вайгль, Пишчек - Обамеянг.
Теги: Монако Ювентус
Вчера, 23:45
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№1 Написал: ПавКо Тушино-М (Сегодня, 00:42) #
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Болеет за:
ЦСКА
Монако, конечно, абс.НЕ по зубам таким "Боруссиям"... wink
- только смогут ли они реально побороться далее на другом качественном уровне - вот Вопрос!


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