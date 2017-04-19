"Монако" обыграл "Боруссию" в четветьфиначе ЛЧ

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Лига чемпионов
1/4 финала
Матч 1 - 3:2
"Монако" - "Боруссия" Д
Голы: Мбаппе, 5, Фалькво, 17, Ройс, 47, Жемерсон, 81
"Монако": Субашич - Глик, Менди, Туре, Жемерсон - Моутинью, Бакайоко, Лемар, Бернарду Силва, Мбаппе - Фалькво.
"Боруссия Д": Бюрки - Гинтер, Папастатопулос, Дурм, (Демьян, 27), Геррейру - Кагава, Шахин, (Шмельцер, 46), Ройс, Вайгль, Пишчек - Обамеянг.
1/4 финала
Матч 1 - 3:2
"Монако" - "Боруссия" Д
Голы: Мбаппе, 5, Фалькво, 17, Ройс, 47, Жемерсон, 81
"Монако": Субашич - Глик, Менди, Туре, Жемерсон - Моутинью, Бакайоко, Лемар, Бернарду Силва, Мбаппе - Фалькво.
"Боруссия Д": Бюрки - Гинтер, Папастатопулос, Дурм, (Демьян, 27), Геррейру - Кагава, Шахин, (Шмельцер, 46), Ройс, Вайгль, Пишчек - Обамеянг.
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