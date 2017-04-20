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Массимилиано Аллегри: "Барселона" не смогла нам забить в обоих матчах, это что-то неслыханное

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри высказался после ответного матча с "Барселоной" (0:0) и выхода команды в полуфинал Лиги чемпионов.

"Я поздравляю своих парней с тем, чего они добиваются на протяжении сезона. Мы сделали шаг вперед, мы заслужили выход в следующий раунд в противостоянии с очень сильной командой.

Мы отлично сыграли в защите, но не так хорошо в нападении, не реализовав несколько потенциально очень опасных контратак из-за брака в простых передачах. Однако это важный шаг на пути в Кардифф.

"Барселона", которая не смогла забить в обоих матчах, это нечто неслыханное...", - передает слова Аллегри официальный сайт УЕФА.
Теги: Аллегри Ювентус
Сегодня, 08:22
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