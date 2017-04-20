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Пауло Дибала: перед жеребьевкой мы хотели любую команду кроме "Барселоны"

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала высказался относительно прохода "Барселоны" по сумме двух матчей в Лиге чемпионов.

"Не пропустить в матче с "Барселоной" - очень непросто, поэтому мы очень довольны своей игрой. Когда мы вместе смотрели жеребьевку, то говорили друг другу, что хотим любую команду кроме "Барселоны".

Теперь я не вижу явных фаворитов в турнире, все четыре команды имеют равные шансы на трофей. Посмотрим, кто теперь нам попадется", - передает слова Дибалы официальный сайт УЕФА.
Теги: Дибала Ювентус
Сегодня, 08:26
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