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Стадион в Ростове-на-Дону могут сдать раньше намеченного срока

В Ростове-на-Дону завершается строительство нового стадиона к чемпионату мира 2018 года. Темпы работ превосходят ожидания оргкомитета "Россия-2018": велика вероятность, что "Ростов Арена" будет сдана в эксплуатацию раньше намеченного срока – уже в октябре-ноябре нынешнего года, передают "Известия". Изначальный план сдачи арены - декабрь.

Уже в середине ноября сборная России может провести товарищеский матч на "Ростов Арене". Соперником подопечных Станислава Черчесова, скорее всего, станет сборная Боснии и Герцеговины.

"У нас есть надежда, что официальный футбольный матч состоится на "Ростов Арене" в 2017 году. Мы довольны темпами строительства этого стадиона. Все сообщения о забастовке рабочих – в прошлом. Выплаты им производятся в полном объеме", - сказал резидент РФС и глава оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко.
Сегодня, 08:50
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№1 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 09:33) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
..явно хотят опередить строителей из...........................
....... smirk
Регистрация: 6.09.2013
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