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Хави: "Барселона" победит в "класико"

Бывший полузащитник "Барселоны" Хави Эрнандес заявил, что матч сине-гранатовых с мадридским "Реалом" в Примере завершится со счетом 2:1 в пользу каталонцев.

"Это "класико" станет, несомненно, решающим фактором для определения чемпиона. Команды сделают все, чтобы победить. Думаю, что в таких матчах результат во многом определяется отдельными игроками. В "Барселоне" это Суарес и Месси, если принять во внимание отсутствие Неймара.

В "Реале" я бы отметил Роналду, Бензема и Бэйла. Как представитель "Барселоны", я, например, прогнозирую счет 2:1 в пользу моей команды. Надеюсь и желаю победы "Барселоны", - приводит слова Хави "Газета.ru" со ссылкой на Marca.
Теги: Хави Барселона
Сегодня, 08:57
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