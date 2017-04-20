Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 23 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Источник: сообщение о переходе Смолова в "Фенербахче" недостоверно

Нападающий "Краснодара" Фёдор Смолов не давал согласия на переход в "Фенербахче", сообщил источник из окружения игрока.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что Смолов согласился перейти в "Фенербахче", а сумма трансфера 27-летнего футболиста составит € 12 млн.

"Эти сообщения СМИ недостоверны", - сказал источник "Чемпионату".
Теги: Смолов
Сегодня, 09:00
Напечатать
3
(2)
№3 Написал: Веня Ерофеев Москва-Петушки (Сегодня, 10:23) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Ливерпуль»
А что, кто то сомневался?


--------------------
Мне бы Хереса, грамм 700
Регистрация: 20.01.2017
№2 Написал: safonas (Сегодня, 10:22) #
  • -1
  •  (1)

даладно, а я думал он ночью уже перешел


--------------------
мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№1 Написал: Nister19 Ульяновск (Сегодня, 09:58) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Ну началось.


--------------------
Старая страница не восстанавливается...
Регистрация: 1.03.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.