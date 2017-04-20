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Хуан Куадрадо: "Ювентус" играл, как великая команда

Полузащитник "Ювентуса" Хуан Куадрадо после противостояния с "Барселоной" поделился мыслями по поводу прохода команды в полуфинал Лиги чемпионов.

"Мы приехали сюда, зная, что мы - великая команда. И мы играли, как великая команда. Мы также отлично понимали, что "Барселона" очень сильна.

Но мы знали, что способны хорошо обороняться, если все игроки будут действовать с максимальной самоотдачей. И мы это сделали", - передает слова колумбийца официальный сайт УЕФА.
Теги: Куадрадо Ювентус
Сегодня, 09:46
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№1 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 10:13) #
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Болеет за:
«Спартак»
да,Куадрадо прав.играли они как "Спартак".


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
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