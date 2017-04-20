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Руслан Нигматуллин: пришельцы к нам не собираются, а значит никто "Спартак" уже не остановит

Бывший вратарь "Спартака" Руслан Нигматуллин прокомментировал слова президента РФС Виталия Мутко о том, что борьба за чемпионство в российском чемпионате ещё не закончена.

"Фактически "Спартак" пока не может себя называть чемпионом России. Понятно, что он явный фаворит и почти себя уже обезопасил. Но я не соглашусь со словами Виталия Мутко, что борьба за чемпионство ещё будет.

Должны прилететь пришельцы, чтобы красно-белые не стали чемпионами. Но по новостям передавали, что пришельцы к нам не собираются, а значит никто "Спартак" уже не остановит", - цитирует Нигматуллина "Чемпионат".
Теги: Спартак Нигматуллин
Сегодня, 10:51
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№10 Написал: vodjanoy. Россия (Сегодня, 13:28) #
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Реально - Спартак, как никогда, за последние годы близок к чемпионству. Впереди очень важные три матча, и чтоб успокоить всех скептиков и писсимистов, Спартак должен оформить победу в чемпионате 6 мая в матче с Томью. В случае отсутствия такого результата у игроков может появиться неуверенность, нервозность и страх потерять почти добытое чемпионство. Но это произойти подобный сценарий может только, если ЦСКА выиграет четыре ближайшие игры, что возможно, но только теоритически. Де факто армейцы возьмут в лучшем случае 5 очков.
результат - Спартак Чемпион.
Регистрация: 26.06.2008
№9 Написал: Eugene24 Россия, Красноярск (Сегодня, 12:41) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Катрапс
Цитата: Миша Люберцы
Цитата: Катрапс
Бред. Какие, на xpeн пришельцы?! Влетаем Ростову и коням, кони выигрывают свои три матча и отрыв уже 4 очка. Кто скажет, что это нереально?! Ещё Амкар на выезде. Зaeбaли уже Нострадамусы. В данном случае Мутко прав.

С какого перепугу мы должны влететь, куй знает кому ? Ростову, который не забил ни одного гола за 5 последних туров и который , ни выиграл, ни одной встрече ,на выезде с 3 августа 2016 года? Больше понтуются ... Это не я, здесь придумываю это у них такая игра . Не надо преувеличивать, то чего давно - нет и нагнетать негатив. Посмотри на Спартак, у нас давно другая команда и другой тренер. Нам надо выходить и выигрывать, тем более с таким соперником . Должен быть настрой у команды и у всех нас . Что это за подход у тебя : проепать Ростову и потом - ослам? А коням с какого хрена мы должны проигрывать? Кто они такие : Реал, Монако, Ювентус, у них что, есть игра ? Да чемпионат не закончен это однозначно , но и паниковать не стоит : я например не вижу соперника... Порвём всех, как грелку...Вперёд Спартак...


То есть абсолютно нереально влететь и тем и другим? Ну вообще никак? Я прекрасно вижу, что Спартак сильнее сейчас, но не на порядок, поэтому не исключаю любые варианты. И уж естественно желаю победы в ближайших четырех матчах, чтобы чемпионство оформить с Томью.


Здесь наверное все-таки присутствует осадок прошлого, столько лет тяготивший, Спартак раньше мог проиграть 5 матчей подряд не весть кому, потом 5 матчей выиграть, даже невзирая на соперника. Но не согласиться с тем что команда уже другая, нельзя. Спартак стал другим, весенний отрезок это подтверждает, хотя наверняка у многих были опасения что Спартак может растерять преимущество, ни одного поражения, разве что, упущенные победы. Не суть. Фора хорошая, психологически. Это самое главное. Но и сейчас финишная прямая, расслабляться нельзя, все команды представляют опасность, кроме тех кто потерял перспективы, а таких у нас еще пока нет. Каррера да и команда это понимают и говорят и Слава Богу, Каррера подтверждает свои слова сказанные в 2016 году, что предстоит 13 финалов, осталось 7. Так что получаем удовольствие.


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"Если возникают какие то вопросы, то мы садимся, общаемся минут 20, а потом решаем, что я прав"
Регистрация: 7.04.2011
№8 Написал: Катрапс Россия (Сегодня, 12:17) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Миша Люберцы
Цитата: Катрапс
Бред. Какие, на xpeн пришельцы?! Влетаем Ростову и коням, кони выигрывают свои три матча и отрыв уже 4 очка. Кто скажет, что это нереально?! Ещё Амкар на выезде. Зaeбaли уже Нострадамусы. В данном случае Мутко прав.

С какого перепугу мы должны влететь, куй знает кому ? Ростову, который не забил ни одного гола за 5 последних туров и который , ни выиграл, ни одной встрече ,на выезде с 3 августа 2016 года? Больше понтуются ... Это не я, здесь придумываю это у них такая игра . Не надо преувеличивать, то чего давно - нет и нагнетать негатив. Посмотри на Спартак, у нас давно другая команда и другой тренер. Нам надо выходить и выигрывать, тем более с таким соперником . Должен быть настрой у команды и у всех нас . Что это за подход у тебя : проепать Ростову и потом - ослам? А коням с какого хрена мы должны проигрывать? Кто они такие : Реал, Монако, Ювентус, у них что, есть игра ? Да чемпионат не закончен это однозначно , но и паниковать не стоит : я например не вижу соперника... Порвём всех, как грелку...Вперёд Спартак...


То есть абсолютно нереально влететь и тем и другим? Ну вообще никак? Я прекрасно вижу, что Спартак сильнее сейчас, но не на порядок, поэтому не исключаю любые варианты. И уж естественно желаю победы в ближайших четырех матчах, чтобы чемпионство оформить с Томью.
Регистрация: 27.04.2009
№7 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 11:54) #
  • +2
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Катрапс
Бред. Какие, на xpeн пришельцы?! Влетаем Ростову и коням, кони выигрывают свои три матча и отрыв уже 4 очка. Кто скажет, что это нереально?! Ещё Амкар на выезде. Зaeбaли уже Нострадамусы. В данном случае Мутко прав.

С какого перепугу мы должны влететь, куй знает кому ? Ростову, который не забил ни одного гола за 5 последних туров и который , ни выиграл, ни одной встрече ,на выезде с 3 августа 2016 года? Больше понтуются ... Это не я, здесь придумываю это у них такая игра . Не надо преувеличивать, то чего давно - нет и нагнетать негатив. Посмотри на Спартак, у нас давно другая команда и другой тренер. Нам надо выходить и выигрывать, тем более с таким соперником . Должен быть настрой у команды и у всех нас . Что это за подход у тебя : проепать Ростову и потом - ослам? А коням с какого хрена мы должны проигрывать? Кто они такие : Реал, Монако, Ювентус, у них что, есть игра ? Да чемпионат не закончен это однозначно , но и паниковать не стоит : я например не вижу соперника... Порвём всех, как грелку...Вперёд Спартак...
Регистрация: 10.01.2014
№6 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 11:54) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
всеми этими "сказочными интервью" хотят успокоить Спартак!
не, ребята! нам еще предстоит умирать в семи финалах.. и битва только начинается ! wink


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****,*-?
Регистрация: 22.05.2015
№5 Написал: vanapupkin Россия (Сегодня, 11:29) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Впереди игра с Ростовом в гостях ,игра с ЦСКА в гостях ,да любая из семи оставшихся команд может отнять очки поэтому расслабляться не стоит борьба за чемпионство еще не окончена!
Регистрация: 6.05.2016
№4 Написал: venyalyaynen (Сегодня, 11:23) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: mustang
Газпром срочно разыскивает пришельцев

Газпрому проще купить антидопинговых комисаров и чемпионская судьба решится не на футбольном поле а в кабинете чиновников.


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SAVE OUR FOOTBALL
Регистрация: 14.08.2008
№3 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 11:21) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Мы ещё не чемпионы и точка,надо играть 7 финалов,тогда и поглядим.
Регистрация: 12.02.2013
№2 Написал: Катрапс Россия (Сегодня, 11:09) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Бред. Какие, на xpeн пришельцы?! Влетаем Ростову и коням, кони выигрывают свои три матча и отрыв уже 4 очка. Кто скажет, что это нереально?! Ещё Амкар на выезде. Зaeбaли уже Нострадамусы. В данном случае Мутко прав.
Регистрация: 27.04.2009
№1 Написал: mustang (Сегодня, 11:07) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Газпром срочно разыскивает пришельцев
Регистрация: 23.12.2015
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