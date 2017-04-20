Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 23 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Жано: при Якине и Карпине боялся, две потери – тут же замена, при Каррере играю спокойно

Полузащитник "Спартака" Жано Ананидзе рассказал о работе под руководством Массимо Карреры.

- Каррера применил в этом сезоне 6 тактических схем. Успеваете привыкнуть к новшествам?

– И него гибкий подход к тактике. И к формированию состава. Все знают: если сегодня ты в "старте", а завтра нет, значит, так нужно, так будет лучше. Тренер вправе решать – и решает. Никто не обижается.

- И все эти 6 схем отрабатываете на тренировках до автоматизма?

– Чтобы постоянно – такого нет. Но когда начинается недельный цикл, уже становится понятно, какую расстановку Каррера готовит для очередного соперника. Вот ее и шлифуем. А он объясняет.

- В концовке такого сезона нервы чувствуются?

– Против "Зенита" чувствовались. Но, скорее, возбуждение, все-таки игра очень важная. Уже не имело значения, кто как сыграет и сколько забьет – главное, победа! А от близости чемпионства никого не трясет, об этом все стараются просто не думать. Все пишут, говорят – но нам неинтересно, идем от матча к матчу: "Зенит", "Ростов", потом "Урал"… Создали отрыв в очках, с ним психологически легче себя чувствуем. Если же вы про какой-то страх спрашиваете, тут наоборот: при Каррере, допустим, я перестал бояться потерять мяч. Играю спокойно, потому что чувствую доверие.

- А до Карреры боялись?

– При Аленичеве тоже было нормально. А вот при Якине и Карпине боялся. Две потери – тут же замена. Видели "Реал" – "Бавария"? Не мне судить Криштиану Роналду, но он тоже раз десять мяч терял в первом тайме. И трижды забил. Это футбол! Важно знать, что у тебя есть право на риск, а если нет, становишься скованным, – сказал Ананидзе.

Советский спорт
Теги: Ананидзе Спартак
Сегодня, 11:27
Напечатать
9
(8)
№9 Написал: борщ (Сегодня, 13:20) #
  • 0
  •  (0)
online

Наивый, федун занес судьям в этом сезоне поэтому ваши косяки и не наказываются голами
Регистрация: 8.04.2017
№8 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 13:03) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sewer 79
Давыдов -Месси, Жано - Критиану.
Не Спартак, а сборная мира.
Представляю, как Спартак с такими звездами натянул бы Реал и Ювентус.


Через пару лет увидишь
Регистрация: 14.04.2008
№7 Написал: DROOZD брянск (Сегодня, 13:00) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Saveger
Масси Макарера конечно видно, что сверхпрофессиональный и талантливый специалист. Думаю, рано или поздно возглавит топ-клуб

Тут ,брат-бомж не угадаешь как все повернется,мирча луческу ,например с "шахтаром" в европе шорох наводил ,а щас вас горемычных тренирут


--------------------
fortuna no penis
Регистрация: 6.02.2012
№6 Написал: ww Белгород (Сегодня, 12:24) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Ты талантливый парень! Рискуй не бойся! Именно рискуя создаются шедевры!


--------------------
не знаю кто, не знаю как, но я болею за СПАРТАК!
Регистрация: 14.11.2012
№5 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 11:53) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Масси Макарера конечно видно, что сверхпрофессиональный и талантливый специалист. Думаю, рано или поздно возглавит топ-клуб
Регистрация: 16.03.2010
№4 Написал: raiskayumov reg02 (Сегодня, 11:44) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SHIGA
Жано, тебе нужно прибавлять и прибавлять..


Не надо так строго , он свободный художник,если не давить ,он как Ф.Черенков выдаёт шедевры в игре.


--------------------
только СПАРТАК М и РОССИЯ
Регистрация: 29.03.2009
№3 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:43) #
  • -9
  •  (17)

Давыдов -Месси, Жано - Критиану.
Не Спартак, а сборная мира.
Представляю, как Спартак с такими звездами натянул бы Реал и Ювентус.


--------------------
Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№2 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 11:42) #
  • +5
  •  (7)

Справедливо сказал, игрок его позиции не должен бояться ошибиться. А то что Карпин не уравновешенный знают его одноклубники с кем он играл, представляете если бы ВЕЛИКИЙ ФЁДОР боялся бы ошибиться ...но в то время был то же великий ...БЕСКОВ.


--------------------
Игорь
Регистрация: 11.11.2016
№1 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:40) #
  • +3
  •  (11)

Играй, малыш - не обрезайся.
Регистрация: 3.03.2007
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.