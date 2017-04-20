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Жано: при Якине и Карпине боялся, две потери – тут же замена, при Каррере играю спокойно
Полузащитник "Спартака" Жано Ананидзе рассказал о работе под руководством Массимо Карреры.
- Каррера применил в этом сезоне 6 тактических схем. Успеваете привыкнуть к новшествам?
– И него гибкий подход к тактике. И к формированию состава. Все знают: если сегодня ты в "старте", а завтра нет, значит, так нужно, так будет лучше. Тренер вправе решать – и решает. Никто не обижается.
- И все эти 6 схем отрабатываете на тренировках до автоматизма?
– Чтобы постоянно – такого нет. Но когда начинается недельный цикл, уже становится понятно, какую расстановку Каррера готовит для очередного соперника. Вот ее и шлифуем. А он объясняет.
- В концовке такого сезона нервы чувствуются?
– Против "Зенита" чувствовались. Но, скорее, возбуждение, все-таки игра очень важная. Уже не имело значения, кто как сыграет и сколько забьет – главное, победа! А от близости чемпионства никого не трясет, об этом все стараются просто не думать. Все пишут, говорят – но нам неинтересно, идем от матча к матчу: "Зенит", "Ростов", потом "Урал"… Создали отрыв в очках, с ним психологически легче себя чувствуем. Если же вы про какой-то страх спрашиваете, тут наоборот: при Каррере, допустим, я перестал бояться потерять мяч. Играю спокойно, потому что чувствую доверие.
- А до Карреры боялись?
– При Аленичеве тоже было нормально. А вот при Якине и Карпине боялся. Две потери – тут же замена. Видели "Реал" – "Бавария"? Не мне судить Криштиану Роналду, но он тоже раз десять мяч терял в первом тайме. И трижды забил. Это футбол! Важно знать, что у тебя есть право на риск, а если нет, становишься скованным, – сказал Ананидзе.
Советский спорт
- Каррера применил в этом сезоне 6 тактических схем. Успеваете привыкнуть к новшествам?
– И него гибкий подход к тактике. И к формированию состава. Все знают: если сегодня ты в "старте", а завтра нет, значит, так нужно, так будет лучше. Тренер вправе решать – и решает. Никто не обижается.
- И все эти 6 схем отрабатываете на тренировках до автоматизма?
– Чтобы постоянно – такого нет. Но когда начинается недельный цикл, уже становится понятно, какую расстановку Каррера готовит для очередного соперника. Вот ее и шлифуем. А он объясняет.
- В концовке такого сезона нервы чувствуются?
– Против "Зенита" чувствовались. Но, скорее, возбуждение, все-таки игра очень важная. Уже не имело значения, кто как сыграет и сколько забьет – главное, победа! А от близости чемпионства никого не трясет, об этом все стараются просто не думать. Все пишут, говорят – но нам неинтересно, идем от матча к матчу: "Зенит", "Ростов", потом "Урал"… Создали отрыв в очках, с ним психологически легче себя чувствуем. Если же вы про какой-то страх спрашиваете, тут наоборот: при Каррере, допустим, я перестал бояться потерять мяч. Играю спокойно, потому что чувствую доверие.
- А до Карреры боялись?
– При Аленичеве тоже было нормально. А вот при Якине и Карпине боялся. Две потери – тут же замена. Видели "Реал" – "Бавария"? Не мне судить Криштиану Роналду, но он тоже раз десять мяч терял в первом тайме. И трижды забил. Это футбол! Важно знать, что у тебя есть право на риск, а если нет, становишься скованным, – сказал Ананидзе.
Советский спорт
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