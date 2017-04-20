Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 23 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Болельщики "Арсенала" попадут на матч с "Краснодаром" бесплатно

Специалист по работе с болельщиками тульского "Арсенала" Михаил Максимов рассказал, как поклонники тульского клуба попадут на выездную игру с "Краснодаром" 23 апреля.

"На выездной матч 24-го тура с "Краснодаром" наши болельщики получат бесплатные билеты. Когда "быки" приезжали в Тулу, мы также сделали для их болельщиков бесплатные билеты.

У нас отличные отношения с "Краснодаром", и мы планируем, что это сотрудничество продолжится и в будущем", - сказал Максимов.

Чемпионат
Теги: Арсенал Тула
Сегодня, 11:41
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.