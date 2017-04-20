Болельщики "Арсенала" попадут на матч с "Краснодаром" бесплатно

Специалист по работе с болельщиками тульского "Арсенала" Михаил Максимов рассказал, как поклонники тульского клуба попадут на выездную игру с "Краснодаром" 23 апреля."На выездной матч 24-го тура с "Краснодаром" наши болельщики получат бесплатные билеты. Когда "быки" приезжали в Тулу, мы также сделали для их болельщиков бесплатные билеты.У нас отличные отношения с "Краснодаром", и мы планируем, что это сотрудничество продолжится и в будущем", - сказал Максимов.