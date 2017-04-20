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Виталий Мутко: призывы отобрать к нас ЧМ – это бесперспективные вещи

Вице-премьер правительства РФ и президент РФС Виталий Мутко высказался относительно призывов отобрать у России чемпионат мира. Ранее американский сенатор Ричард Блюменталь направил в ФИФА письмо с требованием лишить Россию турнира.

"Призывы отобрать ЧМ – бесперспективные вещи. Сейчас фон такой, атака на Россию. Они будут продолжаться. Это не имеет отношения к спорту.

Футбол должен быть вне политики. В целом это нас не беспокоит. ФИФА здесь, весь этот процесс неотвратим", - передает слова Мутко "Р-Спорт".
Теги: Мутко
Сегодня, 11:52
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№2 Написал: Realist2000 (Сегодня, 13:28) #
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online

Этому клоуну сейчас бы лучше вообще не высовываться.После этого заявления вероятность отбора становится выше.Сейчас еще и "допинг" англичане наверняка найдут.
Регистрация: 20.03.2017
№1 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 11:57) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
Чтобы быть спокойным по поводу чемпионата мира,нужно как можно дальше отогнать МУТКО,а то ненароком сболтнет что-лишнее.По Олимпиаде и параолимпиаде он больше всех жопу драл,что будет все нормально.
Регистрация: 20.02.2013
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