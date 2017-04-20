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МВД намерен вычислять правонарушителей, приехавших на Кубок конфедераций, при въезде в РФ
МВД намерен вычислять правонарушителей, приехавших на Кубок конфедераций, при въезде в РФ
Алексей Сорокин: можем пригласить Блюменталя на Кубок конфедераций
Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин прокомментировал заявление американского сенатора Ричарда Блюменталя, который ранее призвал ФИФА лишить Россию ЧМ-2018.
"Можем пригласить его (Блюменталя) на Кубок конфедераций. Не первое письмо и не последнее.
Мы настолько увлечены подготовкой того, что он призывает пересмотреть, что нам некогда комментировать такие письма», – цитирует Сорокина "Р-Спорт".
"Можем пригласить его (Блюменталя) на Кубок конфедераций. Не первое письмо и не последнее.
Мы настолько увлечены подготовкой того, что он призывает пересмотреть, что нам некогда комментировать такие письма», – цитирует Сорокина "Р-Спорт".
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