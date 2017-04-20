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Система видеоповторов начнет работать в чемпионате Голландии с сезона-2018/19
С сезона-2018/19 система повторов будет применяться на всех матчах чемпионата Нидерландов. Об этом сообщил глава коллегии видеоарбитров Федерации футбола Голландии Майк ван дер Руст.
"ФИФА разрешила использовать систему по всему миру. До 2018 года будут проводиться тесты, так что до этого времени ничего не изменится.
В следующем сезоне в Голландии будем задействовать систему на матчах Кубка страны, а с сезона-2018/19 – на всех матчах чемпионата.
Также видеоарбитры будут использоваться на юношеском чемпионате мира и Кубке конфедераций, затем ФИФА и ИФАБ оценят работу системы", – цитирует ван дер Руста NOS.
"ФИФА разрешила использовать систему по всему миру. До 2018 года будут проводиться тесты, так что до этого времени ничего не изменится.
В следующем сезоне в Голландии будем задействовать систему на матчах Кубка страны, а с сезона-2018/19 – на всех матчах чемпионата.
Также видеоарбитры будут использоваться на юношеском чемпионате мира и Кубке конфедераций, затем ФИФА и ИФАБ оценят работу системы", – цитирует ван дер Руста NOS.
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