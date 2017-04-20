"Рубин" из-за пурги перенес тренировку в тренажерный зал

"Рубин" принял решение перенести тренировку в тренажёрный зал из-за погодных условий, сообщили в пресс-службе казанского клуба.20 апреля в Казани выпало много снега и была настоящая пурга. Поэтому тренерский штаб принял решение перенести тренировку в тренажёрный зал.Подопечные Хави Грасии готовятся к матчу 24-го тура РФПЛ с "Крыльями Советов", который состоится 23 апреля.