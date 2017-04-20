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"Рубин" из-за пурги перенес тренировку в тренажерный зал

"Рубин" принял решение перенести тренировку в тренажёрный зал из-за погодных условий, сообщили в пресс-службе казанского клуба.

20 апреля в Казани выпало много снега и была настоящая пурга. Поэтому тренерский штаб принял решение перенести тренировку в тренажёрный зал.

Подопечные Хави Грасии готовятся к матчу 24-го тура РФПЛ с "Крыльями Советов", который состоится 23 апреля.

Чемпионат
Теги: Рубин
Сегодня, 12:54
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