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Александр Тарханов: "Уралу" выпала большая честь открывать стадион в Санкт-Петербурге

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов высказался относительно предстоящего матча против "Зенита", который станет открытием стадиона "Крестовский".

— Как готовитесь к игре с "Зенитом"? Есть ли проблемы с травмированными?

— Мы уже начали разбирать "Зенит", хотя время для подготовки короткое — всего пять дней. У нас действительно есть травмированные игроки, но их не много. Перед отправлением в Петербург решим, что и как с ними.

— "Урал" сыграет с "Зенитом" в Петербурге на новом стадионе, который готовят к Кубку конфедераций и чемпионату мира. Как относитесь к самому факту матча на "Крестовском"?

— Посмотрим на новый стадион! Всегда приятно быть участником таких матчей, когда открывается футбольная арена. Считаю, "Уралу" выпала большая честь. Это хорошо для нашей команды.

— Тем не менее новый стадион много критикуют. У вас есть опасения, что какие-то недоработки помешают - в частности, проблемы с качеством газона?

— Оценим все на месте, пока же я увидел, что поле немного желтое. Я не разочарован из-за невозможности потренироваться на "Крестовском" перед матчем. Ничего страшного тут нет. Мы вот сейчас тоже бережем наш газон, поскольку трава только начала всходить. И "Спартак" не дает проводить предматчевые тренировки на "Открытие-Арене", – цитирует Тарханова "Спорт день за днем".
Теги: Тарханов Урал Крестовский
Сегодня, 12:58
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