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Хавьер Грасия: нам нужна первая победа, которая придаст ребятам уверенность
Перед матчем 24-го тура премьер-лиги с «Крыльями Советов» главный тренер «Рубина» Хавьер Грасия ответил на вопросы СМИ.
— Хавьер, в «Малаге» вы часто использовали честолюбивых дублеров. Учитывая безвыигрышную серию сейчас, нет планов использовать кого-то из дублеров?
— Мы рассчитываем на молодых ребят из дубля. Некоторые из них работают на наших тренировках, но я не считаю, что прибегнуть к футболистам дубля было бы оптимальным решением. Сейчас мы, прежде всего, мы должны рассчитывать на тех футболистов, которые есть в составе. Но, безусловно, мы продолжаем следить за нашими молодыми футболистами и привлекать их к тренировочному процессу.
— Перед началом сезона вы говорили, что смотрели все матчи прошлого сезона. В прошлом сезоне Камболов играл центрального защитника. Нет планов вернуть его на эту позицию?
— Мы знаем, что Камболов может сыграть на позиции центрального защитника и рассматриваем это, как один из вариантов. На одной из тренировок Руслан тренировался на позиции центрального защитника.
— Как команде вернуть уверенность в своих силах?
— За счет победы. Сейчас неудачная серия, но если посмотреть на несколько предыдущих матчей, то, я считаю, в этих матчах команда наработала на гораздо более положительный результат, чем тот, которого удалось добиться. Сейчас нужна первая победа, которая придаст ребятам уверенность в своих силах. Но для этой победы нужно хорошо поработать.
— В каком состоянии Рочина, Самбрано и Канунников?
— Я не буду сейчас загадывать и говорить, что на сто процентов они будут готовы к игре. Давайте посмотрим на динамику их восстановления в течение недели. Но я полагаю, что, к сожалению, есть вероятность, что они не будут готовы.
— Дерби с «Крыльями Советов» хороший вариант, чтобы прервать серию. Что знаете о сопернике?
— Каждый ближайший матч нам нужно рассматривать, как возможность преодоления этой неудачной серии. Что касается команды «Крылья Советов», то это хорошая обученная команда. В последнее время они показывают положительные результаты. Команда, которая может применять как длинные передачи, так и комбинационную игру. В последних матчах у них используются разные тактические построения.
ФК "Рубин"
— Хавьер, в «Малаге» вы часто использовали честолюбивых дублеров. Учитывая безвыигрышную серию сейчас, нет планов использовать кого-то из дублеров?
— Мы рассчитываем на молодых ребят из дубля. Некоторые из них работают на наших тренировках, но я не считаю, что прибегнуть к футболистам дубля было бы оптимальным решением. Сейчас мы, прежде всего, мы должны рассчитывать на тех футболистов, которые есть в составе. Но, безусловно, мы продолжаем следить за нашими молодыми футболистами и привлекать их к тренировочному процессу.
— Перед началом сезона вы говорили, что смотрели все матчи прошлого сезона. В прошлом сезоне Камболов играл центрального защитника. Нет планов вернуть его на эту позицию?
— Мы знаем, что Камболов может сыграть на позиции центрального защитника и рассматриваем это, как один из вариантов. На одной из тренировок Руслан тренировался на позиции центрального защитника.
— Как команде вернуть уверенность в своих силах?
— За счет победы. Сейчас неудачная серия, но если посмотреть на несколько предыдущих матчей, то, я считаю, в этих матчах команда наработала на гораздо более положительный результат, чем тот, которого удалось добиться. Сейчас нужна первая победа, которая придаст ребятам уверенность в своих силах. Но для этой победы нужно хорошо поработать.
— В каком состоянии Рочина, Самбрано и Канунников?
— Я не буду сейчас загадывать и говорить, что на сто процентов они будут готовы к игре. Давайте посмотрим на динамику их восстановления в течение недели. Но я полагаю, что, к сожалению, есть вероятность, что они не будут готовы.
— Дерби с «Крыльями Советов» хороший вариант, чтобы прервать серию. Что знаете о сопернике?
— Каждый ближайший матч нам нужно рассматривать, как возможность преодоления этой неудачной серии. Что касается команды «Крылья Советов», то это хорошая обученная команда. В последнее время они показывают положительные результаты. Команда, которая может применять как длинные передачи, так и комбинационную игру. В последних матчах у них используются разные тактические построения.
ФК "Рубин"
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