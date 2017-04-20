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Хавьер Грасия: нам нужна первая победа, которая придаст ребятам уверенность

Перед матчем 24-го тура премьер-лиги с «Крыльями Советов» главный тренер «Рубина» Хавьер Грасия ответил на вопросы СМИ.

— Хавьер, в «Малаге» вы часто использовали честолюбивых дублеров. Учитывая безвыигрышную серию сейчас, нет планов использовать кого-то из дублеров?

— Мы рассчитываем на молодых ребят из дубля. Некоторые из них работают на наших тренировках, но я не считаю, что прибегнуть к футболистам дубля было бы оптимальным решением. Сейчас мы, прежде всего, мы должны рассчитывать на тех футболистов, которые есть в составе. Но, безусловно, мы продолжаем следить за нашими молодыми футболистами и привлекать их к тренировочному процессу.

— Перед началом сезона вы говорили, что смотрели все матчи прошлого сезона. В прошлом сезоне Камболов играл центрального защитника. Нет планов вернуть его на эту позицию?

— Мы знаем, что Камболов может сыграть на позиции центрального защитника и рассматриваем это, как один из вариантов. На одной из тренировок Руслан тренировался на позиции центрального защитника.

— Как команде вернуть уверенность в своих силах?

— За счет победы. Сейчас неудачная серия, но если посмотреть на несколько предыдущих матчей, то, я считаю, в этих матчах команда наработала на гораздо более положительный результат, чем тот, которого удалось добиться. Сейчас нужна первая победа, которая придаст ребятам уверенность в своих силах. Но для этой победы нужно хорошо поработать.

— В каком состоянии Рочина, Самбрано и Канунников?

— Я не буду сейчас загадывать и говорить, что на сто процентов они будут готовы к игре. Давайте посмотрим на динамику их восстановления в течение недели. Но я полагаю, что, к сожалению, есть вероятность, что они не будут готовы.

— Дерби с «Крыльями Советов» хороший вариант, чтобы прервать серию. Что знаете о сопернике?

— Каждый ближайший матч нам нужно рассматривать, как возможность преодоления этой неудачной серии. Что касается команды «Крылья Советов», то это хорошая обученная команда. В последнее время они показывают положительные результаты. Команда, которая может применять как длинные передачи, так и комбинационную игру. В последних матчах у них используются разные тактические построения.

ФК "Рубин"
Теги: Грасия Рубин
Сегодня, 13:35
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(0)
№2 Написал: Руслан Гарин казань (Сегодня, 13:58) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Рубин»
let's go home - volver a casa Грация...
Регистрация: 26.04.2016
№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 13:46) #
  • -1
  •  (1)

Лично моё мнение , что той Барсы которая громила всех ...больше нет , и нужно строить совсем другую Барсу опираясь конечно на супер футболистов.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
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