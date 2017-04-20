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Валерий Карпин: мне очень понравился Слуцкий в качестве эксперта

Главный редактор футбольных трансляций "Матч ТВ" Валерий Карпин оценил работу экс-наставника ЦСКА Леонида Слуцкого в качестве эксперта на ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Барселона" – "Ювентус" (0:0).

"Работа Слуцкого на матче "Барселона" – "Ювентус" оставила очень хорошее впечатление. Он определённо подходит на роль эксперта. Мне очень понравилось, что и как он говорил. Всё прошло замечательно.

Это разовая акция из-за занятости Слуцкого и его отсутствия в России. Он откликнулся на моё предложение, но, к сожалению, я не уверен, что в дальнейшем мы сможем продолжить эту совместную работу с Леонидом Викторовичем из-за вышеперечисленных факторов.

Сам Слуцкий сказал, что для него это был интересный опыт и что это не так просто, как кажется. На работу уходят большие силы, пусть кому-то и думается, что сидеть и трепать языком просто. С точки зрения того, как и что говорить, это очень сложно.

Нам надо искать большее число экспертов для работы с комментаторами, зрители должны получать мнения разного рода специалистов в футболе, на это и будем делать акцент по мере возможности. Какие-то опыты будут удачными, какие-то - нет. А то меня одного стало слишком много (улыбается).

Будем привлекать тех, чья работа понравилась бы зрителям, удовлетворила бы их потребности. Уже попробовали Мостового, Савина, Кононова и т.д. Они в роли закадровых экспертов мне тоже очень понравились. Всё было вовремя, по смыслу, лаконично и в меру эмоционально, хотя, конечно, нужно ещё очень многое шлифовать и оттачивать. Но надо продолжать поиски.

Конкретные кандидаты есть, но все люди заняты, так как не работают на "Матч ТВ". Это бывшие футболисты и тренеры, у которых пока есть свободное время. Возможно, будет кто-то ещё, но фамилии пока называть не буду.

Такая практика вызовет больший интерес со стороны зрителя к футболу и повысит лояльность к основному вещателю", – цитирует Карпина "Чемпионат".
Теги: Карпин Слуцкий
Сегодня, 13:52
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10
(4)
№10 Написал: duha Зауралье (Сегодня, 15:46) #
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Болеет за:
ЦСКА
Карпин кстати сам неплохо к моему удивление в качестве эксперта выглядит.....чувствуется именно профессиональное видение, а не так-сяк нахватался вершков как у ентих товарищей


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Эта слеза не от ветра, а от смеха над обманутыми дураками.
Регистрация: 24.08.2006
№9 Написал: yuri спб (Сегодня, 15:11) #
  • -1
  •  (5)

Чем хуже футбол, тем лучше эксперты. Наоборот бы.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№8 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 15:02) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: venyalyaynen
И, подскажите, куда делся, Юрий Розанов, давно не слышно было.

Работал на комментировании матчей КХЛ, в том числе плей-офф, включая финал.
Регистрация: 24.09.2013
№7 Написал: serega_user (Сегодня, 14:39) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: venyalyaynen
Слуцкий не плохо отработал, по крайней мере было приятней слушать, чем горе комментаторов Черданцева, Арустомяна, Погорелова, Орлова, Журавеля. И, подскажите, куда делся, Юрий Розанов, давно не слышно было.

Английскую премьерку комментит, где ж еще то smirk по крайней на той неделе он точно комментировал какой то матч из англ. чемпионата..


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№6 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 14:36) #
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  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SHIGA
у Валеры просто речь не поставленна, а ваши обиды-это ваши обиды.

какие обиды..Вы о чем?
был чердак ипотека, теперь вот эстонец ипотека!


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****,*-?
Регистрация: 22.05.2015
№5 Написал: Nister19 Ульяновск (Сегодня, 14:35) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Карпин так рассуждает, как будто ему под 60 и он уже гуру по работе на телевидении))) Хотя в целом, он работает экспертом неплохо и довольно интересно) А Слуцкий вчера хорошо прокомментировал)


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Старая страница не восстанавливается...
Регистрация: 1.03.2017
№4 Написал: venyalyaynen (Сегодня, 14:33) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Слуцкий не плохо отработал, по крайней мере было приятней слушать, чем горе комментаторов Черданцева, Арустомяна, Погорелова, Орлова, Журавеля. И, подскажите, куда делся, Юрий Розанов, давно не слышно было.


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SAVE OUR FOOTBALL
Регистрация: 14.08.2008
№3 Написал: coban сегодня (Сегодня, 14:25) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
По-моему ,это начало прекрасной дружбы(с)))


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D'oh?...
Регистрация: 18.07.2009
№2 Написал: ivasi Ростов-на-Дону (Сегодня, 14:21) #
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: SHIGA
Валера, в сравнении с Леонидом.. ты просто истеричка дилетант!

у Валеры просто речь не поставленна, а ваши обиды-это ваши обиды.
Регистрация: 26.08.2010
№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 14:07) #
  • -5
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
Валера, в сравнении с Леонидом.. ты просто истеричка дилетант!


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****,*-?
Регистрация: 22.05.2015
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