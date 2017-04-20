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Валерий Карпин: мне очень понравился Слуцкий в качестве эксперта
Главный редактор футбольных трансляций "Матч ТВ" Валерий Карпин оценил работу экс-наставника ЦСКА Леонида Слуцкого в качестве эксперта на ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Барселона" – "Ювентус" (0:0).
"Работа Слуцкого на матче "Барселона" – "Ювентус" оставила очень хорошее впечатление. Он определённо подходит на роль эксперта. Мне очень понравилось, что и как он говорил. Всё прошло замечательно.
Это разовая акция из-за занятости Слуцкого и его отсутствия в России. Он откликнулся на моё предложение, но, к сожалению, я не уверен, что в дальнейшем мы сможем продолжить эту совместную работу с Леонидом Викторовичем из-за вышеперечисленных факторов.
Сам Слуцкий сказал, что для него это был интересный опыт и что это не так просто, как кажется. На работу уходят большие силы, пусть кому-то и думается, что сидеть и трепать языком просто. С точки зрения того, как и что говорить, это очень сложно.
Нам надо искать большее число экспертов для работы с комментаторами, зрители должны получать мнения разного рода специалистов в футболе, на это и будем делать акцент по мере возможности. Какие-то опыты будут удачными, какие-то - нет. А то меня одного стало слишком много (улыбается).
Будем привлекать тех, чья работа понравилась бы зрителям, удовлетворила бы их потребности. Уже попробовали Мостового, Савина, Кононова и т.д. Они в роли закадровых экспертов мне тоже очень понравились. Всё было вовремя, по смыслу, лаконично и в меру эмоционально, хотя, конечно, нужно ещё очень многое шлифовать и оттачивать. Но надо продолжать поиски.
Конкретные кандидаты есть, но все люди заняты, так как не работают на "Матч ТВ". Это бывшие футболисты и тренеры, у которых пока есть свободное время. Возможно, будет кто-то ещё, но фамилии пока называть не буду.
Такая практика вызовет больший интерес со стороны зрителя к футболу и повысит лояльность к основному вещателю", – цитирует Карпина "Чемпионат".
"Работа Слуцкого на матче "Барселона" – "Ювентус" оставила очень хорошее впечатление. Он определённо подходит на роль эксперта. Мне очень понравилось, что и как он говорил. Всё прошло замечательно.
Это разовая акция из-за занятости Слуцкого и его отсутствия в России. Он откликнулся на моё предложение, но, к сожалению, я не уверен, что в дальнейшем мы сможем продолжить эту совместную работу с Леонидом Викторовичем из-за вышеперечисленных факторов.
Сам Слуцкий сказал, что для него это был интересный опыт и что это не так просто, как кажется. На работу уходят большие силы, пусть кому-то и думается, что сидеть и трепать языком просто. С точки зрения того, как и что говорить, это очень сложно.
Нам надо искать большее число экспертов для работы с комментаторами, зрители должны получать мнения разного рода специалистов в футболе, на это и будем делать акцент по мере возможности. Какие-то опыты будут удачными, какие-то - нет. А то меня одного стало слишком много (улыбается).
Будем привлекать тех, чья работа понравилась бы зрителям, удовлетворила бы их потребности. Уже попробовали Мостового, Савина, Кононова и т.д. Они в роли закадровых экспертов мне тоже очень понравились. Всё было вовремя, по смыслу, лаконично и в меру эмоционально, хотя, конечно, нужно ещё очень многое шлифовать и оттачивать. Но надо продолжать поиски.
Конкретные кандидаты есть, но все люди заняты, так как не работают на "Матч ТВ". Это бывшие футболисты и тренеры, у которых пока есть свободное время. Возможно, будет кто-то ещё, но фамилии пока называть не буду.
Такая практика вызовет больший интерес со стороны зрителя к футболу и повысит лояльность к основному вещателю", – цитирует Карпина "Чемпионат".
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