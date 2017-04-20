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Виталий Мутко: есть надежда, что сыграем официальный матч на "Ростов Арене" в 2017 году

Президент РФС Виталий Мутко выразил надежду , что стадион в Ростове-на-Дону к ЧМ-2018 успеют закончить к осени.

"У нас есть надежда, что официальный футбольный матч состоится на "Ростов Арене" в 2017 году.

Мы довольны темпами строительства этого стадиона. Все сообщения о забастовке рабочих – в прошлом. Выплаты им производятся в полном объеме", – цитируют Мутко "Известия".
Теги: Мутко
Сегодня, 13:58
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