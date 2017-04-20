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"Краснодар" до лета откроет два новых манежа для детского футбола (фото)

Новый футбольный манеж Академии "Краснодара" будет открыт в Краснодаре 30 апреля, передает официальный сайт "быков".

В современном спортивном комплексе смогут заниматься ребята в возрасте от 6 до 11 лет. Данное сооружение станет девятнадцатым футбольным манежем, построенным в Краснодарском крае. Юные "горожане" смогут тренироваться в нем в любое время года.

Открытие еще одного, 20-го, манежа запланировано на 30 мая на улице Покрышкина.

Помимо этого строительство еще одного спортивного комплекса в Комсомольском микрорайоне города Краснодара. Сооружение откроет свои двери для начинающих спортсменов в середине августа этого года.

Сообщается, что благодаря новым манежам еще около 2 500 мальчишек получат возможность заниматься футболом в комфортных условиях.


ФК "Краснодар"
Теги: Краснодар
Сегодня, 13:59
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2
(4)
№2 Написал: dekkaktus Наша Раша (Сегодня, 15:18) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: Игорь Казьмин
Конечно это здорово что Галицкий строит для детей манежи. Но если Он освобождён от П латона для своего Бизнеса. то тогда понятен его не бывалый прирост бизнеса этого контр агента, А все думали ну такой умный и честный , а оказалось всё как обычно ....

Ну для начала, никто его от налогов и платонов не освобождал, платит исправно...
Второе, манежи и академию он начал строить задолго до платона...
Третье, он не просто построил манеж, он еще и полностью обеспечивает детей занимающихся там формой и инвентарем, а родители ничего не платят за это...
Регистрация: 8.09.2008
№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 14:23) #
  • -3
  •  (3)

Конечно это здорово что Галицкий строит для детей манежи. Но если Он освобождён от П латона для своего Бизнеса. то тогда понятен его не бывалый прирост бизнеса этого контр агента, А все думали ну такой умный и честный , а оказалось всё как обычно ....


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
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