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Александр Бубнов: если "Анжи" нужна будет моя помощь, то я готов помочь

Футбольный эксперт Александр Бубнов рассказал подробности о своем возможном сотрудничестве с "Анжи".

"Я действительно был на матче "Анжи" - "Оренбург" по приглашению президента махачкалинского клуба Османа Кадиева. Его интересовали вопросы развития и селекции клуба, о которых мы разговаривали. Также я ему дал расшифровку матча "Спартак" - "Анжи", с которой он ознакомился.

Но мы договорились на том, что если им нужна будет моя помощь, то я готов помочь, а вот в каком качестве, это будет решать совет директоров. Именно сейчас я жду окончательного решения, после которого начну заниматься тем, что мне поручат.

Могу сказать, что у меня действительно есть серьезный выход на бразильский рынок, причем этот рынок адекватный, без каких-то откатов и заоблачных цен на игроков. Плюс у меня на российском рынке есть свои каналы, по которым можно отслеживать игроков. Поэтому в этом плане можем быстро оказать помощь клубу.

Честно говоря, я никаких условий по заработной плате не ставил. Скорее всего, я буду работать на внештатной основе. Я хочу оказать помощь развитию футбола в Дагестане", - цитирует Бубнова "СпортFM".
Теги: Бубнов Анжи
Сегодня, 14:30
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(4)
№5 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 16:02) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ММВ
ДМБ? или откуда эта фраза? не могу вспомнить

"Пятнадцатилетний капитан". Экранизация Ж.Верна 1945 года. В ДМБ тема была обыграна :)))
Регистрация: 8.02.2011
№4 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 15:53) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: dimon_1973
"Я - капитан Себастьян Перейра, торговец чёрным деревом!" (с) :)))

ДМБ? или откуда эта фраза? не могу вспомнить


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№3 Написал: mustang (Сегодня, 15:41) #
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Болеет за:
«Спартак»
мои соболезнование анжи
Регистрация: 23.12.2015
№2 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 15:31) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Бубнов
у меня действительно есть серьезный выход на бразильский рынок.


"Я - капитан Себастьян Перейра, торговец чёрным деревом!" (с) :)))


А если Анжи реально потребовалась помощь этого персонажа, то мне жаль Анжи.
Регистрация: 8.02.2011
№1 Написал: venyalyaynen (Сегодня, 14:54) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
если "Анжи" нужна будет моя помощь, то я готов помочь

Советы не нужны, подкинь денюжку.


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SAVE OUR FOOTBALL
Регистрация: 14.08.2008
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