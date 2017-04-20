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Александр Бубнов: если "Анжи" нужна будет моя помощь, то я готов помочь
Футбольный эксперт Александр Бубнов рассказал подробности о своем возможном сотрудничестве с "Анжи".
"Я действительно был на матче "Анжи" - "Оренбург" по приглашению президента махачкалинского клуба Османа Кадиева. Его интересовали вопросы развития и селекции клуба, о которых мы разговаривали. Также я ему дал расшифровку матча "Спартак" - "Анжи", с которой он ознакомился.
Но мы договорились на том, что если им нужна будет моя помощь, то я готов помочь, а вот в каком качестве, это будет решать совет директоров. Именно сейчас я жду окончательного решения, после которого начну заниматься тем, что мне поручат.
Могу сказать, что у меня действительно есть серьезный выход на бразильский рынок, причем этот рынок адекватный, без каких-то откатов и заоблачных цен на игроков. Плюс у меня на российском рынке есть свои каналы, по которым можно отслеживать игроков. Поэтому в этом плане можем быстро оказать помощь клубу.
Честно говоря, я никаких условий по заработной плате не ставил. Скорее всего, я буду работать на внештатной основе. Я хочу оказать помощь развитию футбола в Дагестане", - цитирует Бубнова "СпортFM".
"Я действительно был на матче "Анжи" - "Оренбург" по приглашению президента махачкалинского клуба Османа Кадиева. Его интересовали вопросы развития и селекции клуба, о которых мы разговаривали. Также я ему дал расшифровку матча "Спартак" - "Анжи", с которой он ознакомился.
Но мы договорились на том, что если им нужна будет моя помощь, то я готов помочь, а вот в каком качестве, это будет решать совет директоров. Именно сейчас я жду окончательного решения, после которого начну заниматься тем, что мне поручат.
Могу сказать, что у меня действительно есть серьезный выход на бразильский рынок, причем этот рынок адекватный, без каких-то откатов и заоблачных цен на игроков. Плюс у меня на российском рынке есть свои каналы, по которым можно отслеживать игроков. Поэтому в этом плане можем быстро оказать помощь клубу.
Честно говоря, я никаких условий по заработной плате не ставил. Скорее всего, я буду работать на внештатной основе. Я хочу оказать помощь развитию футбола в Дагестане", - цитирует Бубнова "СпортFM".
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