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15:53
Анатолий Бышовец: Смолов через "Эвертон" будет стремиться попасть в "Челси", "МЮ" или "Арсенал" (2)
Анатолий Бышовец: Смолов через "Эвертон" будет стремиться попасть в "Челси", "МЮ" или "Арсенал" (2)
15:22
Леонид Слуцкий: я выжат так, будто тренировал "Барселону" или "Ювентус", а не комментировал (1)
Леонид Слуцкий: я выжат так, будто тренировал "Барселону" или "Ювентус", а не комментировал (1)
10:51
Руслан Нигматуллин: пришельцы к нам не собираются, а значит никто "Спартак" уже не остановит (12)
Руслан Нигматуллин: пришельцы к нам не собираются, а значит никто "Спартак" уже не остановит (12)
08:22
Массимилиано Аллегри: "Барселона" не смогла нам забить в обоих матчах, это что-то неслыханное (1)
Массимилиано Аллегри: "Барселона" не смогла нам забить в обоих матчах, это что-то неслыханное (1)
Вчера 23:47
"Ювентус" прошел "Барселону" в Лиге чемпионов (17)
"Ювентус" прошел "Барселону" в Лиге чемпионов (17)
Вчера 23:45
"Монако" обыграл "Боруссию" в четвертьфинале ЛЧ (4)
"Монако" обыграл "Боруссию" в четвертьфинале ЛЧ (4)
Вчера 23:19
Глава МЧС посетил с инспекционным визитом "Казань Арену" (2)
Глава МЧС посетил с инспекционным визитом "Казань Арену" (2)
Вчера 21:50
Роман Еременко подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (8)
Роман Еременко подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (8)
Вчера 21:39
Денис Глушаков: отрыв не давит, это нормальная ситуация (4)
Денис Глушаков: отрыв не давит, это нормальная ситуация (4)
Стадион ЧМ-2018 в Саранске будет ярко-желтого цвета
Саранский стадион ЧМ-2018 будет оформлен в ярком солнечном цвете, сообщили в пресс-службе генерального проектировщика и заказчика (застройщика) стадиона ФГУП "Спорт-Ин".
Колористическое решение фасада "Мордовии Арены" утвердил глава Республики Мордовия Владимир Волков.
Оболочка мордовского стадиона, приподнятая над уровнем стилобата для создания эффекта легкости и парения, выполняется из полупрозрачных навесных перфорированных металлических панелей ярких цветов.
Фото
Welcome2018
Колористическое решение фасада "Мордовии Арены" утвердил глава Республики Мордовия Владимир Волков.
Оболочка мордовского стадиона, приподнятая над уровнем стилобата для создания эффекта легкости и парения, выполняется из полупрозрачных навесных перфорированных металлических панелей ярких цветов.
Фото
Welcome2018
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