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Стадион ЧМ-2018 в Саранске будет ярко-желтого цвета

Саранский стадион ЧМ-2018 будет оформлен в ярком солнечном цвете, сообщили в пресс-службе генерального проектировщика и заказчика (застройщика) стадиона ФГУП "Спорт-Ин".

Колористическое решение фасада "Мордовии Арены" утвердил глава Республики Мордовия Владимир Волков.

Оболочка мордовского стадиона, приподнятая над уровнем стилобата для создания эффекта легкости и парения, выполняется из полупрозрачных навесных перфорированных металлических панелей ярких цветов.

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