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"Зенит" провел первую тренировку на новом стадионе (фото)

Сегодня игроки "Зенита" провели первую свою тренировку на газоне стадиона "Санкт-Петербург".

Подопечные Мирчи Луческу провели 20-минутную разминку и серию упражнений с мячом, после чего отправились на базу, где прошла заключительная часть занятия.

Дебютный матч на новой арене сине-бело-голубые сыграют с "Уралом" в субботу, 22 апреля. Матч начнётся в 14:00 мск.







ФК "Зенит"
Теги: Зенит
Сегодня, 14:53
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8
(4)
№8 Написал: mustang (Сегодня, 15:43) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: FanatFCSM
Отличный стадион


А снизу сын дауна

он с братом grin
Регистрация: 23.12.2015
№7 Написал: DROOZD брянск (Сегодня, 15:42) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: rubschik
А где же гнилая трава на стадионе? А то свиньи спать спокойно не могли все переживали что на стадионе Зенита газон сгнил..Спите спокойно все нормально с газоном..

Дак заменят не из за того что он куёв,а дабы денег "заработать" wink схема то отлажена


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fortuna no penis
Регистрация: 6.02.2012
№6 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 15:40) #
  • +2
  •  (4)

С новосельм, болотные!!

Отличный стадион, хорошая зарплата, что ещё нужно, чтобы достойно встретить старость.


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008
№5 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 15:25) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
На первом фото с верху справа БОАШ?! blush
Регистрация: 5.04.2017
№4 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 15:19) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Так-то всё нормально. Но надо самому посмотреть. По телевизору не всё видно.
Регистрация: 6.12.2014
№3 Написал: Vik-Nik оттуда (Сегодня, 15:18) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
FanatFCSM,
Мне лично по... на Зенит,но также нельзя...
Регистрация: 30.10.2011
№2 Написал: FanatFCSM Moscow (Сегодня, 15:03) #
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Отличный стадион


А снизу сын дауна


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Только Спартак!
Регистрация: 21.07.2013
№1 Написал: rubschik 60RUS (Сегодня, 15:01) #
  • -4
  •  (22)
Болеет за:
«Зенит»
А где же гнилая трава на стадионе? А то свиньи спать спокойно не могли все переживали что на стадионе Зенита газон сгнил..Спите спокойно все нормально с газоном..


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"Гуд-бай, Америка-о ! ...нас так долго учили
любить твои запретные плоды.."
Регистрация: 29.11.2009
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