"Зенит" провел первую тренировку на новом стадионе (фото)

Сегодня игроки "Зенита" провели первую свою тренировку на газоне стадиона "Санкт-Петербург".Подопечные Мирчи Луческу провели 20-минутную разминку и серию упражнений с мячом, после чего отправились на базу, где прошла заключительная часть занятия.Дебютный матч на новой арене сине-бело-голубые сыграют с "Уралом" в субботу, 22 апреля. Матч начнётся в 14:00 мск.