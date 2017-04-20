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Набабкин, Тошич и Миланов не сыграют за ЦСКА против "Уфы"

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич пропустит выездной матч 24-го тура премьер-лиги с "Уфой", информирует пресс-служба армейцев в твиттере.

Также на игру вместе с командой не полетели Георгий Миланов и Кирилл Набабкин.
Теги: ЦСКА
Сегодня, 15:47
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