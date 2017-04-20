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15:53
Анатолий Бышовец: Смолов через "Эвертон" будет стремиться попасть в "Челси", "МЮ" или "Арсенал" (2)
Анатолий Бышовец: Смолов через "Эвертон" будет стремиться попасть в "Челси", "МЮ" или "Арсенал" (2)
15:22
Леонид Слуцкий: я выжат так, будто тренировал "Барселону" или "Ювентус", а не комментировал (1)
Леонид Слуцкий: я выжат так, будто тренировал "Барселону" или "Ювентус", а не комментировал (1)
10:51
Руслан Нигматуллин: пришельцы к нам не собираются, а значит никто "Спартак" уже не остановит (12)
Руслан Нигматуллин: пришельцы к нам не собираются, а значит никто "Спартак" уже не остановит (12)
08:22
Массимилиано Аллегри: "Барселона" не смогла нам забить в обоих матчах, это что-то неслыханное (1)
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Вчера 23:47
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Денис Глушаков: отрыв не давит, это нормальная ситуация (4)
Анатолий Бышовец: Смолов через "Эвертон" будет стремиться попасть в "Челси", "МЮ" или "Арсенал"
Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал информацию о том, что нападающим "Краснодара" Федором Смоловым интересуется английский "Эвертон".
"Английский чемпионат – это большое испытание для любого игрока. По большому счёту, кроме Канчельскиса и Смертина, из наших футболистов в Англии себя никто не реализовал.
Фёдору Смолову будет непросто адаптироваться в Премьер-лиге. Он очень талантливый нападающий, но по сути смог заиграть только в "Краснодаре".
"Эвертон" — команда сильная, но не является лидером. Смолов будет стремиться через "Эвертон" попасть в "Челси", "Манчестер Юнайтед" или "Арсенал". Посмотрим, получится ли у него для начала переехать в Англию", - цитирует Бышовца "Чемпионат".
"Английский чемпионат – это большое испытание для любого игрока. По большому счёту, кроме Канчельскиса и Смертина, из наших футболистов в Англии себя никто не реализовал.
Фёдору Смолову будет непросто адаптироваться в Премьер-лиге. Он очень талантливый нападающий, но по сути смог заиграть только в "Краснодаре".
"Эвертон" — команда сильная, но не является лидером. Смолов будет стремиться через "Эвертон" попасть в "Челси", "Манчестер Юнайтед" или "Арсенал". Посмотрим, получится ли у него для начала переехать в Англию", - цитирует Бышовца "Чемпионат".
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