Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 23 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Анатолий Бышовец: Смолов через "Эвертон" будет стремиться попасть в "Челси", "МЮ" или "Арсенал"

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал информацию о том, что нападающим "Краснодара" Федором Смоловым интересуется английский "Эвертон".

"Английский чемпионат – это большое испытание для любого игрока. По большому счёту, кроме Канчельскиса и Смертина, из наших футболистов в Англии себя никто не реализовал.

Фёдору Смолову будет непросто адаптироваться в Премьер-лиге. Он очень талантливый нападающий, но по сути смог заиграть только в "Краснодаре".

"Эвертон" — команда сильная, но не является лидером. Смолов будет стремиться через "Эвертон" попасть в "Челси", "Манчестер Юнайтед" или "Арсенал". Посмотрим, получится ли у него для начала переехать в Англию", - цитирует Бышовца "Чемпионат".
Теги: Бышовец Смолов
Сегодня, 15:53
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: max7777 Москва (Сегодня, 16:03) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Рубин»
Посмотрим, получится ли у него для начала переехать в Англию

получится переехать и закрепится в Эвертоне что тоже будет не просто даже если Лукаку уйдет и Смолову уже 27 время играть сразу а не ждать шанса на лавке, а так удачи будет интересно на него посмотреть главное без травм
Регистрация: 5.08.2010
№1 Написал: Sergey Gritsay Краснодар (Сегодня, 16:00) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Фейк
Регистрация: 25.10.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.