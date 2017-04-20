Тибо Куртуа может восстановиться к матчу против "Тоттенхэма"

Голкипер "Челси" Тибо Куртуа может восстановиться к матчу против "Тоттенхэма" в полуфинале Кубка Англии, информирует Sky Sports.



Сообщается, что бельгиец тренируется в общей группе.



Напомним, что футболист получил травму лодыжки на съемках рекламного ролика и из-за этого не принял участие в поединке АПЛ против "Манчестер Юнайтед" (0:2).