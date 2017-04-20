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Тибо Куртуа может восстановиться к матчу против "Тоттенхэма"

Голкипер "Челси" Тибо Куртуа может восстановиться к матчу против "Тоттенхэма" в полуфинале Кубка Англии, информирует Sky Sports.

Сообщается, что бельгиец тренируется в общей группе.

Напомним, что футболист получил травму лодыжки на съемках рекламного ролика и из-за этого не принял участие в поединке АПЛ против "Манчестер Юнайтед" (0:2).
Теги: Куртуа Челси Тоттенхэм
Сегодня, 16:06
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