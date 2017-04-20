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Жерар Пике: болельщики аплодировали нам, несмотря на вылет, а кто-то привык слышать свист

Защитник "Барселоны" Жерар Пике на своей странице в твиттере отдал должное болельщикам каталонской команды, которые поддержали команду, несмотря на вылет из Лиги чемпионов.

"Посмотрите, как на "Камп Ноу" аплодируют своей команде, вылетевшей из Лиги чемпионов. Другие привыкли слышать свист, несмотря на выход в следующую стадию", – написал футболист.

Напомним, болельщики "Реала" освистывали нападающего Криштиану Роналду на "Сантьяго Бернабеу".
Теги: Пике Барселона Реал
Сегодня, 16:51
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(1)
№2 Написал: kos Ленинград (Сегодня, 17:20) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
это после трехи его освистывали?
Регистрация: 18.08.2013
№1 Написал: Александр Тула Тула (Сегодня, 17:00) #
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Болеет за:
ЦСКА
Задело его, что Барса вылетела, а Реал дальше прошел...еще и в чемпионате лидирует! Ох как сильно задело)))
Регистрация: 31.07.2015
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