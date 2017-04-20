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17:56
Дополнительные точки выдачи паспортов болельщиков для КК-2017 откроются в Краснодаре и Санкт-Петербурге
Дополнительные точки выдачи паспортов болельщиков для КК-2017 откроются в Краснодаре и Санкт-Петербурге
16:18
Рустам Саяхов: руководство "Рубина" с радостью восприняло инициативу, которую проявили игроки (2)
Рустам Саяхов: руководство "Рубина" с радостью восприняло инициативу, которую проявили игроки (2)
15:53
Анатолий Бышовец: Смолов через "Эвертон" будет стремиться попасть в "Челси", "МЮ" или "Арсенал" (3)
Анатолий Бышовец: Смолов через "Эвертон" будет стремиться попасть в "Челси", "МЮ" или "Арсенал" (3)
15:22
Леонид Слуцкий: я выжат так, будто тренировал "Барселону" или "Ювентус", а не комментировал (5)
Леонид Слуцкий: я выжат так, будто тренировал "Барселону" или "Ювентус", а не комментировал (5)
10:51
Руслан Нигматуллин: пришельцы к нам не собираются, а значит никто "Спартак" уже не остановит (13)
Руслан Нигматуллин: пришельцы к нам не собираются, а значит никто "Спартак" уже не остановит (13)
08:22
Массимилиано Аллегри: "Барселона" не смогла нам забить в обоих матчах, это что-то неслыханное (1)
Массимилиано Аллегри: "Барселона" не смогла нам забить в обоих матчах, это что-то неслыханное (1)
Жерар Пике: болельщики аплодировали нам, несмотря на вылет, а кто-то привык слышать свист
Защитник "Барселоны" Жерар Пике на своей странице в твиттере отдал должное болельщикам каталонской команды, которые поддержали команду, несмотря на вылет из Лиги чемпионов.
"Посмотрите, как на "Камп Ноу" аплодируют своей команде, вылетевшей из Лиги чемпионов. Другие привыкли слышать свист, несмотря на выход в следующую стадию", – написал футболист.
Напомним, болельщики "Реала" освистывали нападающего Криштиану Роналду на "Сантьяго Бернабеу".
"Посмотрите, как на "Камп Ноу" аплодируют своей команде, вылетевшей из Лиги чемпионов. Другие привыкли слышать свист, несмотря на выход в следующую стадию", – написал футболист.
Напомним, болельщики "Реала" освистывали нападающего Криштиану Роналду на "Сантьяго Бернабеу".
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