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Юрген Клопп: Харт - отличный голкипер, но нам не нужен еще один вратарь

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что клуб не интересуется вратарем "Манчестер Сити" Джо Хартом, выступающим на правах аренды за "Торино".

"Харт - отличный голкипер, но нам не нужен еще один вратарь", - приводит слова тренера Sky Sports.
Теги: Клопп Харт Ливерпуль
Сегодня, 18:13
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