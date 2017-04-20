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17:56
Дополнительные точки выдачи паспортов болельщиков для КК-2017 откроются в Краснодаре и Санкт-Петербурге
Дополнительные точки выдачи паспортов болельщиков для КК-2017 откроются в Краснодаре и Санкт-Петербурге
16:18
Рустам Саяхов: руководство "Рубина" с радостью восприняло инициативу, которую проявили игроки (2)
Рустам Саяхов: руководство "Рубина" с радостью восприняло инициативу, которую проявили игроки (2)
15:53
Анатолий Бышовец: Смолов через "Эвертон" будет стремиться попасть в "Челси", "МЮ" или "Арсенал" (3)
Анатолий Бышовец: Смолов через "Эвертон" будет стремиться попасть в "Челси", "МЮ" или "Арсенал" (3)
15:22
Леонид Слуцкий: я выжат так, будто тренировал "Барселону" или "Ювентус", а не комментировал (5)
Леонид Слуцкий: я выжат так, будто тренировал "Барселону" или "Ювентус", а не комментировал (5)
10:51
Руслан Нигматуллин: пришельцы к нам не собираются, а значит никто "Спартак" уже не остановит (13)
Руслан Нигматуллин: пришельцы к нам не собираются, а значит никто "Спартак" уже не остановит (13)
08:22
Массимилиано Аллегри: "Барселона" не смогла нам забить в обоих матчах, это что-то неслыханное (1)
Массимилиано Аллегри: "Барселона" не смогла нам забить в обоих матчах, это что-то неслыханное (1)
Юрген Клопп: Харт - отличный голкипер, но нам не нужен еще один вратарь
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что клуб не интересуется вратарем "Манчестер Сити" Джо Хартом, выступающим на правах аренды за "Торино".
"Харт - отличный голкипер, но нам не нужен еще один вратарь", - приводит слова тренера Sky Sports.
"Харт - отличный голкипер, но нам не нужен еще один вратарь", - приводит слова тренера Sky Sports.
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