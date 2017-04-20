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17:56
Дополнительные точки выдачи паспортов болельщиков для КК-2017 откроются в Краснодаре и Санкт-Петербурге
Дополнительные точки выдачи паспортов болельщиков для КК-2017 откроются в Краснодаре и Санкт-Петербурге
16:18
Рустам Саяхов: руководство "Рубина" с радостью восприняло инициативу, которую проявили игроки (2)
Рустам Саяхов: руководство "Рубина" с радостью восприняло инициативу, которую проявили игроки (2)
15:53
Анатолий Бышовец: Смолов через "Эвертон" будет стремиться попасть в "Челси", "МЮ" или "Арсенал" (3)
Анатолий Бышовец: Смолов через "Эвертон" будет стремиться попасть в "Челси", "МЮ" или "Арсенал" (3)
15:22
Леонид Слуцкий: я выжат так, будто тренировал "Барселону" или "Ювентус", а не комментировал (5)
Леонид Слуцкий: я выжат так, будто тренировал "Барселону" или "Ювентус", а не комментировал (5)
10:51
Руслан Нигматуллин: пришельцы к нам не собираются, а значит никто "Спартак" уже не остановит (13)
Руслан Нигматуллин: пришельцы к нам не собираются, а значит никто "Спартак" уже не остановит (13)
08:22
Массимилиано Аллегри: "Барселона" не смогла нам забить в обоих матчах, это что-то неслыханное (1)
Массимилиано Аллегри: "Барселона" не смогла нам забить в обоих матчах, это что-то неслыханное (1)
Стивен Джеррард сыграет за "Ливерпуль" в товарищеском матче против "Сиднея"
Бывший полузащитник "Ливерпуля" Стивен Джеррард сыграет за мерсисайдцев в товарищеском матче против "Сиднея", который пройдет в мае, сообщает официальный сайт клуба.
Также за "Ливерпуль" сыграют Джейми Каррагер, Даниэл Аггер и Стив Макманаман.
Также за "Ливерпуль" сыграют Джейми Каррагер, Даниэл Аггер и Стив Макманаман.
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