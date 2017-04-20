Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 23 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Стивен Джеррард сыграет за "Ливерпуль" в товарищеском матче против "Сиднея"

Бывший полузащитник "Ливерпуля" Стивен Джеррард сыграет за мерсисайдцев в товарищеском матче против "Сиднея", который пройдет в мае, сообщает официальный сайт клуба.

Также за "Ливерпуль" сыграют Джейми Каррагер, Даниэл Аггер и Стив Макманаман.
Теги: Джеррард Ливерпуль
Сегодня, 18:21
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.