Войти Зарегистрироваться

Опрос:

"Спартак" чемпион?
Показать все опросы

Новости партнеров

Марко Асенсио не перейдет в "Ливерпуль"

"Реал" не будет продавать 21-летнего полузащитника Марко Асенсио в "Ливерпуль", сообщает AS.

Напомним, что мерсисайдцы предложили за игрока 50 миллионов евро. Однако, и сам футболист желает продолжить карьеру в стане "сливочных".
Теги: Реал Ливерпуль Трансферы
Сегодня, 19:05
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.