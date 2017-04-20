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"Ювентус" хочет подписать новый контракт с Массимилиано Аллегри

Руководство "Ювентуса" планирует подписать новое соглашение с главным тренером Массимилиано Аллегри, сообщает Football Italia.

"Ювентус" намерен продлить контракт до 2020 года и поднять Аллегри зарплату. Нынешнее соглашение истекает по окончании сезона.
Теги: Аллегри Ювентус
Сегодня, 19:08
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