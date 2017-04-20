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Хесус Вальехо пропустит остаток сезона

Защитник немецкого "Айнтрахта" Хесус Вальехо в этом сезоне больше не сыграет, информирует AS.

Сообщается, что у футболиста мышечная травма задней поверхности бедра, на восстановление от которой понадобится не менее 6 недель. Игрок будет проходить курс лечения в Мадриде у врачей "Реала", которому и принадлежат права на игрока.
Теги: Айнтрахт
Сегодня, 19:46
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