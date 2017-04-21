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"Манчестер Юнайтед" обыграл "Андерлехт" и вышел в полуфинал Лиги Европы

В четвертьфинале Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" на своем поле в дополнительное время обыграл "Андерлехт" и пробился в полуфинал турнира.

Лига Европы

1/4 финала

Матч 1 - 1:1

"Манчестер Юнайтед" - "Андерлехт" 2:1

Голы: Мхитарян, 10, Ханни, 32, Рашфорд, 107

"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Шоу, Бейи, Рохо (Блинд, 23), Валенсия, Погба, Лингард ( Феллайни, 60), Кэррик, Мхитарян, Ибрагимович (Марсьяль, 90), Рашфорд, Блинд

"Андерлехт": Рубен, Аппиа, Обрадович, Мбоджи, Спаич, Дендонкер, Тилеманс, Ханни (Станчу, 64), Кипчу (Бруно, 64), Теодорчик (Телин, 79), Ачеампонг

Предупреждения: Тилеманс, 11, Аппиа, 97
Теги: Манчестер Юнайтед Андерлехт
Сегодня, 00:35
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№1 Написал: ivasi Ростов-на-Дону (Сегодня, 00:36) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Сегодня вечер дополнительного времени.
Регистрация: 26.08.2010
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