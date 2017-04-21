"Манчестер Юнайтед" обыграл "Андерлехт" и вышел в полуфинал Лиги Европы

В четвертьфинале Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" на своем поле в дополнительное время обыграл "Андерлехт" и пробился в полуфинал турнира.



Лига Европы



1/4 финала



Матч 1 - 1:1



"Манчестер Юнайтед" - "Андерлехт" 2:1



Голы: Мхитарян, 10, Ханни, 32, Рашфорд, 107



"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Шоу, Бейи, Рохо (Блинд, 23), Валенсия, Погба, Лингард ( Феллайни, 60), Кэррик, Мхитарян, Ибрагимович (Марсьяль, 90), Рашфорд, Блинд



"Андерлехт": Рубен, Аппиа, Обрадович, Мбоджи, Спаич, Дендонкер, Тилеманс, Ханни (Станчу, 64), Кипчу (Бруно, 64), Теодорчик (Телин, 79), Ачеампонг



Предупреждения: Тилеманс, 11, Аппиа, 97