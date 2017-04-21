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Стали известны все участники 1/2 финала Лиги Европы

По итогам ответных матчей 1/4 финала Лиги Европы определились команды, которые пробились в полуфинал.

Так, турнир покинули "Андерлехт", "Генк", "Шальке-04" и "Бешикташ", а в следующую стадию Лиги Европы вышли "Сельта", "Манчестер Юнайтед", "Аякс" и "Лион".

Жеребьевка полуфиналов Лиги Европы пройдет завтра в Ньоне.

Напомним, что финал Лиги Европы пройдет в городе Сольн (Швеция) 24 мая.
Сегодня, 01:02
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№2 Написал: борщ (Сегодня, 01:48) #
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лион аякс финал, мю отскакивает, сельта и так высоко забралась
Регистрация: 8.04.2017
№1 Написал: Antip7 (Сегодня, 01:05) #
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  •  (2)

После того, как ввели правило "Лиги Чемпионов", Лига Европы смотрится в три раза круче, чем раньше
Регистрация: 29.08.2016
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