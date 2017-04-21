Стали известны все участники 1/2 финала Лиги Европы

По итогам ответных матчей 1/4 финала Лиги Европы определились команды, которые пробились в полуфинал.



Так, турнир покинули "Андерлехт", "Генк", "Шальке-04" и "Бешикташ", а в следующую стадию Лиги Европы вышли "Сельта", "Манчестер Юнайтед", "Аякс" и "Лион".



Жеребьевка полуфиналов Лиги Европы пройдет завтра в Ньоне.



Напомним, что финал Лиги Европы пройдет в городе Сольн (Швеция) 24 мая.